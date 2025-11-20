Afrique: À Kampala, un plaidoyer fort pour placer les femmes au cœur de l'industrialisation africaine

Mme Grace Kabayo, Secrétaire générale de la PAWO et Mme Ron Osman Omar Directrice de l'Industrie, des Mines, de l'Entrepreneuriat et du Tourisme (IMET) à la Commission de l'Union africaine

À Kampala, dans le cadre de l’Africa Industrialization Forum 2025, l’Africa Manufacturing Investment Forum a mis en lumière le rôle central des femmes dans la transformation industrielle du continent. Lors de l’ouverture de haut niveau du 4ᵉ Forum des Femmes Africaines dans la Transformation, trois figures majeures, notamment Mme Amany Asfour, Présidente de l’Africa Business Council, Mme Elisabeth pour African Women in Processing (AWIP), et Mme Grace Kabayo, Secrétaire générale de la PAWO, ont porté un message commun en faveur d’une industrialisation inclusive et résolument tournée vers l’autonomisation des femmes.

Prenant la parole pour ouvrir cette séquence, Mme Amany Asfour a rappelé que cette journée était dédiée aux femmes engagées dans la transformation agroalimentaire et manufacturière. Soulignant que les femmes africaines ne doivent pas se limiter au commerce mais accéder pleinement à la valeur ajoutée industrielle, elle a dénoncé le fait que l’Afrique ne représente encore que 1,5 % de la production manufacturière mondiale alors qu’elle dispose pourtant de ressources considérables, dont 30 % des minerais mondiaux.

À travers plusieurs exemples, tels que la filière du karité, l’industrie du cuir ou encore les pierres précieuses, elle a illustré l’ampleur de la valeur perdue faute de transformation locale. Mme Asfour a détaillé les trois piliers de son action. Il s’agit de l’autonomisation personnelle des femmes, l’adoption de politiques publiques favorables à la transformation industrielle et le développement de projets reposant sur la qualité, la certification et la valorisation des produits africains.

Mme Elisabeth, représentante d’African Women in Processing, a présenté l’Ouganda comme l’un des pays les plus avancés dans cette dynamique, notamment grâce au lancement du premier parc industriel africain dédié aux femmes, établi à Monyonyo. Elle a expliqué que cette initiative, soutenue par plusieurs institutions nationales, vise à combler les écarts structurels entre l’informel et le secteur industriel formel en offrant aux femmes l’accès à des infrastructures adaptées, à la certification, aux clusters de production et aux marchés formels.

Elle a également souligné l’existence en Ouganda d’une politique de marchés publics réservant 30 % des contrats aux entreprises dirigées par des femmes, un levier majeur pour stimuler la production locale et renforcer la participation féminine au secteur industriel.

Mme Grace Kabayo, quant à elle, a conclu cette séquence en insistant sur le rôle déterminant des femmes dans la capacité manufacturière africaine et s’est félicitée du progrès accompli par l’Ouganda, qui accueille aujourd’hui un parc industriel entièrement dirigé par des femmes après avoir traversé des décennies de désindustrialisation. Elle a appelé à une reconnaissance accrue des femmes au sein de l’Union africaine et invité les délégations internationales à découvrir davantage le potentiel économique du pays.

Dans un message partagé par l’ensemble des intervenantes, l’idée principale s’est imposée avec force. L’Afrique ne parviendra pas à accélérer son industrialisation sans un investissement massif dans les femmes, que ce soit en matière de compétences, d’infrastructures, de financement, de technologies ou d’accès aux marchés. À travers leurs initiatives, leurs plaidoyers et leur mobilisation croissante, les femmes africaines apparaissent désormais comme des acteurs incontournables de la transformation industrielle du continent.