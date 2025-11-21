Signature du tableau du parc industriel par Mme Ron Osman Omar, Directrice du Département Industrie et Commerce de la Commission de l’Union africaine

Ce 20 novembre 2025 marque la commémoration de la Journée africaine de l’Industrialisation, célébrée dans le cadre du Africa Industrialization Forum qui se tient cette semaine dans la capitale ougandaise. Un rendez-vous d’autant plus symbolique que l’Ouganda est en train d’écrire une page majeure de l’histoire industrielle du continent. En effet, le pays voit naître le premier parc industriel dirigé par des femmes en Afrique, un projet inédit appelé à devenir un modèle continental.

L’édition 2025 de la Semaine de l’Industrialisation de l’Afrique s’est ouverte en présence de représentants de haut niveau de l’Union africaine, des Nations Unies, de gouvernements africains ainsi que de réseaux d’affaires, d’associations féminines et d’innovateurs venus de tout le continent.

Mme Ron Osman Omar, Directrice du Département Industrie et Commerce de la Commission de l’Union africaine, s’est exprimée au nom de Mme Francisca Tatchouop Belobe, Commissaire au développement économique, au commerce, au tourisme, à l’industrie et aux ressources minérales, à la Commission de l’Union africaine, saluant l’engagement continu de cette dernière dans la promotion des politiques industrielles panafricaines.

Un événement continental accueilli par un Ouganda en pleine transformation

Au nom de la Commission de l’Union africaine, Mme Osman Omar a adressé ses remerciements au Gouvernement de la République d’Ouganda et au Ministre Francis Mwebesa, initiateur de l’invitation formulée l’année précédente. Elle a également salué la présence de la Vice-Présidente Jessica Alupo, représentant le Président Yoweri Kaguta Museveni, ainsi que les efforts des équipes nationales et de l’Union africaine dans l’organisation de l’événement.

Cette édition 2025 intervient à un moment stratégique : l’Ouganda s’apprête à inaugurer un réseau de parcs industriels entièrement dirigés par des femmes, répartis dans dix régions centrales, orientales, septentrionales et occidentales du pays. Cette initiative pionnière permet aux femmes de s’épanouir dans des secteurs variés tels que l’agro-transformation, le textile, la métallurgie, la fabrication numérique, apportant une dimension inclusive et innovante à l’industrialisation africaine dans la droite ligne de l’Agenda 2063.

Ce projet exploitera pleinement le potentiel des marchés locaux et régionaux, offrant un exemple puissant de leadership féminin dans l’économie réelle.

Une Journée de l’Industrialisation inscrite dans l’histoire du continent

Instituée en 1989 par l’OUA et consacrée par les Nations Unies, la Journée africaine de l’Industrialisation renforce la mobilisation autour de la transformation structurelle du continent. Cette année, elle résonne particulièrement à Kampala, où le thème choisi

« Transformer l’Afrique grâce à une industrialisation durable, à l’intégration régionale et à l’innovation entrepreneuriale » s’inscrit dans une actualité marquée par l’essor de nouvelles chaînes de valeur industrielles.

African Union Commémoration de la journée africaine de l'industrialisation à Kampala, en Ouganda, présidée par la Vice-présidente Jessica Alupo représentant le Président Yoweri Kaguta Museveni

La vision portée par l’Agenda 2063 et par la ZLECAf exige des économies africaines qu’elles renforcent leur capacité de production locale, notamment en produits transformés. Le lancement du parc industriel féminin en Ouganda apparaît ainsi comme une démarche exemplaire d’intégration de l’inclusivité dans la stratégie industrielle continentale.

Femmes et jeunes innovateurs : les moteurs de la transformation

La Semaine de l’Industrialisation met à l’honneur les femmes transformatrices et les startups africaines, considérées comme des piliers de la transformation du continent.

Pour la première fois, une session complète est dédiée aux startups, reflétant l’importance croissante de l’entrepreneuriat technologique africain. Mme Osman Omar a rappelé que les jeunes, qui constituent plus de 70 % de la population africaine, peuvent faire de l’Afrique un pôle majeur d’innovation, notamment grâce aux technologies émergentes.

Elle a également félicité l’Ouganda pour son programme national de soutien aux femmes entrepreneures, désormais renforcé par l’ambition du premier parc industriel continental dirigé par des femmes.

Faire face aux défis mondiaux par une industrialisation résiliente

Face au changement climatique, aux tensions géopolitiques et aux fragilités du multilatéralisme, plusieurs intervenants ont souligné la nécessité pour l’Afrique de bâtir des chaînes de valeur robustes, de réduire sa dépendance aux importations, et de développer des industries capables de soutenir la croissance, la création d’emplois et l’autonomie économique du continent.

Un message clair pour l’avenir

En clôturant son intervention, Mme Osman Omar a réaffirmé que l’industrialisation demeure « la clé du développement économique de l’Afrique ».

La commémoration de la Journée africaine de l’Industrialisation, combinée au lancement historique du parc industriel féminin, illustre la volonté du continent d’accélérer la construction d’économies inclusives, compétitives et résilientes.

Elle a renouvelé ses remerciements aux partenaires, délégations et équipes ayant contribué au succès de cette édition à Kampala.