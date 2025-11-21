Ile Maurice: Macron annonce l'appui technique immédiat d'EDF au pays

Emmanuel Macron et Navin Ramgoolam ont fait des déclarations conjointes à la presse, hier, au sir Harilal Vaghjee Hall, à l'Assemblée nationale.

Trentedeux ans après la dernière visite officielle d'un président français, le chef de l'État français a rappelé que la relation franco-mauricienne demeure «profondément humaine, historique, économique et linguistique». Il a évoqué le report de son déplacement initialement prévu en avril, assurant avoir tenu à honorer son engagement envers Maurice.

Entouré notamment des représentants de La Réunion et de Mayotte, Emmanuel Macron a mis en avant la vision commune de Paris et de Maurice face aux défis actuels : tensions géostratégiques, dérèglements climatiques, perte de biodiversité ou encore déséquilibres commerciaux. Le président a insisté sur l'importance du respect du multilatéralisme et des règles internationales, rappelant la coopération active des deux pays dans les instances mondiales.

Le renforcement de la coopération sécuritaire a occupé une place centrale dans les échanges. Emmanuel Macron a annoncé la signature d'accords majeurs en matière de sécurité maritime, de protection des zones économiques exclusives et de lutte contre la pêche illicite. Une mobilisation accrue des moyens navals français et des capacités aériennes mauriciennes est prévue, tout comme un soutien renforcé à la formation via l'Académie de l'océan Indien. Autre dossier sensible : la lutte contre les narcotrafics et la criminalité organisée. Le président a rappelé que les deux pays intensifieront leur action commune, notamment dans un océan Indien où les routes illicites se complexifient.

Les questions de résilience énergétique et hydrique ont également figuré parmi les priorités. Emmanuel Macron a confirmé que l'Agence française de développement et Électricité de France (EDF) apporteront un appui technique direct à Maurice. EDF analysera rapidement les vulnérabilités du réseau électrique pour proposer des solutions concrètes.

En parallèle, la France, avec le soutien de l'Union européenne, participera au renforcement des infrastructures hydrauliques à Maurice et à Rodrigues. Emmanuel Macron a également salué la coopération exemplaire autour du navire Plastic Odyssey, symbole d'une lutte conjointe contre la pollution plastique et d'un engagement poussé dans l'économie circulaire. Il a rappelé la ratification rapide par Maurice du traité Biodiversité au-delà de la juridiction nationale sur la protection de la haute mer, qualifiée «d'avancée historique».

Le volet éducatif s'annonce tout aussi structurant. Le président français s'est réjoui de la création d'une filière bilingue d'excellence français-anglais dans les établissements publics mauriciens. De nouveaux accords renforceront aussi la coopération universitaire et la reconnaissance mutuelle des diplômes. Il a confirmé la poursuite de l'organisation des Brevets techniques supérieurs français à Maurice. Sur les nouvelles technologies, il a évoqué les perspectives offertes par l'intelligence artificielle, rappelant la participation mauricienne au sommet international tenu en février. Emmanuel Macron a aussi souligné que la France et Maurice adoptent une approche «respectueuse et pragmatique» sur la question de Tromelin, affirmant leur volonté d'avancer conjointement sur ce dossier sensible qui «ne doit pas diviser» les deux pays.

Pour sa part, Navin Ramgoolam a qualifié cette visite d'«importance significative» dans un contexte mondial qu'il décrit comme instable et marqué par des «postures qui remettent en cause l'ordre économique établi». Il a remercié la France et le Costa Rica pour leur leadership lors de la Conférence sur les océans à Nice, rappelant le caractère «existentiel» des questions maritimes pour les petits États insulaires.

Il a longuement insisté sur la profondeur du lien franco-mauricien, rappelant le rôle historique joué par la France depuis l'Indépendance de Maurice, l'attachement du pays à la langue française et le soutien constant de Paris dans des dossiers majeurs, notamment celui des Chagos. Navin Ramgoolam a mis en avant les nombreux accords signés, dont ceux portant sur l'économie bleue, la transition énergétique, la gestion durable de l'eau et l'enseignement bilingue. Il a salué les partenariats privés, notamment l'accord entre le Syndicat des sucres et Cristalco France, ainsi que celui entre les Moulins de la Concorde et InVivo.

Navin Ramgoolam a expliqué : «Nous avons eu une discussion franche et sensée sur Tromelin.» Une approche pragmatique visant à faire avancer ce dossier sensible en coopération avec la France. Il a également évoqué la coopération régionale, le rôle accru de la France au sein de la Commission de l'océan Indien, et la situation politique à Madagascar sur laquelle Paris et Maurice affichent une «convergence totale».