Ile Maurice: Au château de Réduit - Décorations et honneurs

Emmanuel Macron a été accueilli par le président de la République de Maurice, Dharam Gokhool, hier, au château de Réduit, un symbole des relations historiques entre Maurice et la France.

Étaient présents le Premier ministre, Navin Ramgoolam, son épouse, Veena, ainsi que plusieurs membres de la délégation officielle du président Macron.

Le président français a fait son entrée au château de Réduit à 14 h 35 et a tout de suite eu un entretien avec le président Gokhool au cours duquel les relations entre la France et Maurice ont été passées en revue. Une cérémonie de remise officielle d'insignes a eu lieu après ce tête-à-tête. Emmanuel Macron a été fait Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean (GCSK), la plus haute distinction décernée par la République de Maurice.

Rappelons que le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, avait lui aussi été fait GCSK durant sa visite officielle à Maurice en mars. Navin Ramgoolam a, lui, été élevé à la dignité du Grand-croix de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française, alors que Dharam Gokhool a été fait Grand officier de la Légion d'honneur.

Le parterre d'invités était composé de hauts fonctionnaires, de l'ambassadeur de France à Maurice, Frédéric Bontems, et de l'ambassadeur de Maurice en France, Joël Rault.