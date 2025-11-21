Afrique de l'Ouest: Avec l'ECOFEST, la CEDEAO veut renforcer l'intégration régionale

Dakar — Le Festival ouest-africain des arts et de la culture (ECOFEST) va contribuer à faire de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, "une communauté pleinement intégrée, dans une région pacifique et prospère, dotée d'institutions fortes", espère Fatou Sow Sarr, la commissaire chargée du développement humain et des affaires sociales de cette institution régionale.

En organisant l'ECOFEST, la CEDEAO, créée en 1975, aspire à devenir davantage "une communauté pleinement intégrée, dans une région pacifique et prospère, dotée d'institutions fortes et respectueuses des libertés et des fondamentaux", a-t-elle dit.

"Pour nous, au-delà des activités artistiques et culturelles, il s'agit de célébrer l'intégration, la cohésion sociale et la paix", a ensuite expliqué la sociologue sénégalaise et commissaire de cette organisation ouest-africaine.

Elle intervenait à une conférence de presse donnée par le ministre sénégalais de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, pour les préparatifs de l'ECOFEST.

La première édition du Festival ouest-africain des arts et de la culture se tiendra à Dakar, du 30 novembre au 6 décembre prochains, à l'initiative de la CEDEAO et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

"Notre sous-région [étant] en crise", organiser l'ECOFEST revient à faire en sorte que "la culture [soit] l'un des vecteurs de la paix et de la stabilité que nous souhaitons tous", a expliqué Fatou Sow Sarr.

L'organisation de ce festival sera le point de départ d"'une reconstruction" de l'Afrique de l'Ouest par la culture, selon elle.

Un plaidoyer en faveur de la restitution à l'Afrique des biens culturels emportés pendant la coloniale sera fait à Dakar au cours du festival, selon les organisateurs.

"L'Occident a emporté nos biens culturels pour créer des musées qui ont généré énormément d'argent", a soutenu la commissaire chargée du développement humain et des affaires sociales de la CEDEAO.

Selon elle, un plan d'action sera élaboré au cours de l'ECOFEST en vue de la restitution des biens culturels en question.

Fatou Sow Sarr annonce une réunion, au cours de l'ECOFEST, à Dakar, des ministres de la Culture des pays membres de l'UEMOA et/ou de la CEDEAO.