Cameroun: L'exil nigérian d'Issa Tchiroma bakary, un opposant en sursis

Alors que la crise post-électorale secoue le Cameroun, Issa Tchiroma Bakary, qui se présente comme le président élu, vit en exil au Nigeria, échappant de justesse à plusieurs tentatives d'arrestation. Son refuge se situe à Yola, dans l'État d'Adamawa, où il bénéficie de soutiens locaux et organise sa résistance.

Son départ du Cameroun fut périlleux. Repéré par les services de renseignement camerounais qui ont tracé le téléphone de son épouse, Tchiroma a dû être exfiltré de son fief de Garoua début novembre. Selon des sources sécuritaires, le gouverneur de l'Adamawa, Ahmadu Umaru Fintiri, aurait même annulé un ordre d'interpellation demandé par Yaoundé, permettant à l'opposant de trouver asile. Cette protection nigériane contraste avec les pressions exercées par le pouvoir camerounais, qui préparerait une demande d'extradition selon plusieurs sources présidentielles, sans l'avoir encore officiellement transmise.

La situation de l'opposant camerounais s'inscrit dans un contexte plus large de contestation des résultats de la présidentielle de 2025. Le scrutin officiel, remporté par Paul Biya, est en effet contesté par des analyses statistiques indépendantes qui relèvent des taux de participation anormalement élevés dans certains bastions pro-Biya, inversant le rapport de force en faveur du président sortant dès que ces données sont exclues des calculs . Ces irrégularités alléguées nourrissent la légitimité revendiquée par Tchiroma.

À Yola, l'ancien ministre n'est pas isolé. En tant qu'autorité traditionnelle et membre influent du Tabital Pulaaku, une organisation communautaire peule, il peut compter sur le soutien de notables locaux tels que Muhammadu Barkindo Aliyu Mustapha, l'émir de Yola . Il est également protégé par un service de sécurité mixte, comprenant d'anciens militaires camerounais et des membres de comités de vigilance. Cet appui local lui permet de maintenir une certaine influence, alors que ses proches restés au Cameroun font face à une répression politique et à des arrestations.

Toutefois, les autorités nigérianes, selon l'entourage de Tchiroma, lui auraient demandé de modérer ses prises de parole publique, le contraignant à confier sa communication à une porte-parole. Alors que les violences post-électorales se poursuivent au Cameroun, l'exil nigérian d'Issa Tchiroma Bakary symbolise la fracture politique profonde qui traverse le pays et l'impasse dans laquelle se trouve une opposition contestataire, forcée à la clandestinité ou à l'exil pour survivre.