Cameroun: L'opposant Issa Tchiroma Bakary accueilli «temporairement» en Gambie

Au Cameroun, où se trouve Issa Tchiroma Bakary, le candidat déclaré deuxième de la dernière l'élection présidentielle ? À Banjul pour « raisons humanitaires », répond le gouvernement gambien qui l'a annoncé ce 23 novembre par un communiqué, attribué au ministère de l'Information, des médias et des services de radiodiffusion. Le même communiqué évoque aussi d'éventuelles négociations qui seraient en cours entre Issa Tchiroma Bakary et le pouvoir de Yaoundé, avec comme facilitateur le gouvernement d'Abuja au Nigeria.

Selon le gouvernement Gambien, Issa Tchiroma Bakary séjourne à Banjul depuis le 7 novembre. Depuis quelle destination de départ ? Le communiqué ne le dit pas, mais des sources gouvernementales au Cameroun qui affirment tout connaître de son parcours disent qu'il a transité par Yola au Nigeria. Une ville qui a la caractéristique d'être proche de la frontière avec le Cameroun et notamment de Garoua, ville natale d'Issa Tchiroma Bakary et dans laquelle il était retranché avant son départ du Cameroun, entre fin octobre et début novembre, indiquent les mêmes sources.

C'était au lendemain de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle qu'il conteste. Le communiqué du gouvernement Gambien dit qu'Issa Tchiroma Bakary est accueilli « temporairement » pour des raisons « humanitaires, dans l'esprit de la solidarité africaine, et dans le but d'assurer sa sécurité ».

Cette information est confirmée par l'entourage d'Issa Tchiroma Bakary qui justifie le choix de Banjul par la liberté qu'elle donne à l'ancien ministre de pouvoir continuer à s'exprimer, dans un environnement où sa sécurité est assurée.

Du côté du pouvoir camerounais, justement, l'information sur d'éventuelles négociations qui seraient en cours en vue de la résolution des tensions postélectorales est battue en brèche par une source gouvernementale sous anonymat. Rien ne le justifierait d'autant plus, estime la même source, qu'il n'y a aucune crise postélectorale.