Afrique: Sommet UA-UE - Une opportunité pour bâtir un avenir durable pour le continent et l'Europe

Luanda — Le président du Comité des représentants permanents auprès de l'Union africaine, Miguel Bembe, a qualifié de crucial le 7e Sommet UA-UE qui se tiendra lundi et mardi à Luanda, car il offre l'opportunité de construire un avenir prospère et durable pour l'Afrique et l'Europe.

Le diplomate s'exprimait ce dimanche lors de l'ouverture de la réunion des des hauts fonctionnaires de l'Union africaine et de l'Union européenne, qui préparent le 7e Sommet des Chefs d'État et de gouvernement.

Il a souligné que la force du partenariat entre les deux continents réside dans la vision partagée, le dialogue et l'engagement collectif en faveur du multilatéralisme et du développement durable.

Le responsable a ajouté que cet événement renforce également l'engagement en faveur de la paix et de la sécurité, ainsi que des migrations et de la mobilité.

« Ce processus met également en relief la volonté commune de consolider l'engagement en faveur du multilatéralisme et de mettre en place des mécanismes de suivi permettant de surmonter les problèmes inévitables », a-t-il déclaré.

Miguel Bembe a cité, à titre d'exemple, le faible taux de mise en oeuvre des engagements pris et les difficultés liées au financement du partenariat au niveau multilatéral.

Selon lui, cette voie est essentielle pour préserver, en même temps, l'importance des relations bilatérales entre l'Union africaine et ses États membres.

Le président du Comité des représentants permanents auprès de l'Union africaine a souligné qu'un avenir de dignité, d'opportunités et de prospérité est envisagé.

« Cela exigera de chacun d'entre nous du courage, de la persévérance et de la solidarité afin que, pendant que l'Afrique et l'Europe s'engagent ensemble sur cette voie, notre partenariat devienne un symbole d'inspiration et un exemple pour le monde », a-t-il souligné.

Le responsable a réaffirmé que les deux continents s'efforcent de bâtir une relation stable et durable, fondée sur l'intérêt mutuel, l'égalité et la responsabilité partagée, en pleine cohérence avec l'Agenda 2063 de l'Union africaine, intitulé « L'Afrique que nous voulons ».

Il a également évoqué les priorités politiques de l'Union européenne et l'engagement collectif inscrit dans l'Agenda 2030 des Nations Unies, en particulier le développement durable.

Le diplomate a réitéré que les partenaires européens, fidèles aux objectifs de coopération, tant avec l'organisation continentale qu'avec les pays africains, s'emploient à contribuer à la promotion du développement en Afrique.

Le Sommet Union africaine-Union européenne devrait réunir environ deux mille délégués, dont des chefs d'État et de gouvernement et des représentants d'organisations multilatérales.

Placé sous le thème « Promouvoir la paix et la prospérité par un multilatéralisme efficace », l'événement sera coprésidé par le président sortant de l'Union africaine, João Lourenço, et le président du Conseil européen, António Costa.

Cette initiative, qui coïncide avec le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola, célébré le 11 novembre, et avec sa présidence à l'Union africaine, vise à renforcer 25 ans de coopération entre les deux blocs.

Le Comité des représentants permanents auprès de l'Union africaine (CRP-UA) est un organe stratégique de l'Union africaine qui assure la liaison entre les décisions politiques de haut niveau et leur mise en oeuvre concrète dans les États membres.