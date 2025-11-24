Afrique: 7ème Sommet UA-UE - Bassirou Diomaye Faye est arrivé à Luanda

Le 7e sommet Union européenne (UE) - Union africaine (UA), prévu les 24 et 25 novembre 2025 à Luanda, en Angola, marquera le 25e anniversaire de la coopération UE-UA. L'Union africaine a déclaré 2025 Année des réparations, soulignant la nécessité de rendre justice aux Africains et aux personnes d'origine africaine.

Le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé, dimanche, après-midi à Luanda, en Angola, pour prendre part au 7ème Sommet Union africaine -Union européenne placé sous le thème "Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme efficace", a annoncé la présidence sénégalaise.

À son arrivée à l'Aéroport, le président sénégalais "a été chaleureusement accueilli par les autorités angolaises", a ajouté la même source sur le réseau social X.

Prévu, lundi et mardi, ce sommet marque le 25e anniversaire du partenariat UE-UA.

La rencontre sera coprésidée par le président angolais, João Lourenço, et le président du Conseil européen, António Costa.

L'UE sera également représentée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et l'UA par Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine.