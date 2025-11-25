Afrique: Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes - Vers une société plus sûre pour les femmes

Women For Change
De nombreux militants veulent que la violence basée sur le genre soit déclarée catastrophe nationale
25 Novembre 2025
allAfrica.com
Par Fatsy

À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes célébrée chaque 25 novembre, l'Afrique s'interroge une nouvelle fois sur les efforts à consolider pour garantir un environnement sûr, équitable et durable pour tous.

Selon les Nations Unies, les violences basées sur le genre demeurent l'un des défis sociaux les plus persistants sur le continent. Si plusieurs pays africains ont renforcé leur législation, les organismes internationaux estiment que l'un des enjeux majeurs reste l'application effective des lois, l'accès à la justice et la prévention communautaire.

Dans cette dynamique, les médias jouent un rôle essentiel. Celui d'être fidèle à sa mission d'informer, de se documenter et de mettre en lumière les réalités africaines. Dans cette même optique, les médias continuent d'offrir un espace d'analyse, de sensibilisation et de diffusion de solutions portées par les États, les ONG et les citoyens.

Des initiatives émergent dans plusieurs pays : numéros verts renforcés, programmes de protection pour les femmes en situation de vulnérabilité, formations pour les forces de l'ordre, campagnes de sensibilisation en milieu scolaire et actions digitales pour toucher les jeunes publics.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Toutefois, les acteurs s'accordent sur un point tel que la lutte contre les violences à l'égard des femmes qui ne peut être efficace que si elle mobilise l'ensemble de la société. Dès lors, institutions publiques, organisations communautaires, médias, entreprises et citoyens sont invités à jouer chacun leur rôle.

Dans un continent où la jeunesse est majoritaire, investir dans la protection des femmes revient à investir dans la stabilité sociale et le développement durable.

Tagged:
Copyright © 2025 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.