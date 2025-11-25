De nombreux militants veulent que la violence basée sur le genre soit déclarée catastrophe nationale

À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes célébrée chaque 25 novembre, l'Afrique s'interroge une nouvelle fois sur les efforts à consolider pour garantir un environnement sûr, équitable et durable pour tous.

Selon les Nations Unies, les violences basées sur le genre demeurent l'un des défis sociaux les plus persistants sur le continent. Si plusieurs pays africains ont renforcé leur législation, les organismes internationaux estiment que l'un des enjeux majeurs reste l'application effective des lois, l'accès à la justice et la prévention communautaire.

Dans cette dynamique, les médias jouent un rôle essentiel. Celui d'être fidèle à sa mission d'informer, de se documenter et de mettre en lumière les réalités africaines. Dans cette même optique, les médias continuent d'offrir un espace d'analyse, de sensibilisation et de diffusion de solutions portées par les États, les ONG et les citoyens.

Des initiatives émergent dans plusieurs pays : numéros verts renforcés, programmes de protection pour les femmes en situation de vulnérabilité, formations pour les forces de l'ordre, campagnes de sensibilisation en milieu scolaire et actions digitales pour toucher les jeunes publics.

Toutefois, les acteurs s'accordent sur un point tel que la lutte contre les violences à l'égard des femmes qui ne peut être efficace que si elle mobilise l'ensemble de la société. Dès lors, institutions publiques, organisations communautaires, médias, entreprises et citoyens sont invités à jouer chacun leur rôle.

Dans un continent où la jeunesse est majoritaire, investir dans la protection des femmes revient à investir dans la stabilité sociale et le développement durable.