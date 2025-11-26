Sénégal: Des ambassadrices appellent à un engagement collectif contre la violence numérique envers les femmes

Dakar — Une vingtaine de femmes ambassadrices accréditées au Sénégal, ainsi que les représentantes des agences du système des Nations unies, ont affirmé, mardi, que la lutte contre violence numérique dont sont victimes la gent féminine nécessite une responsabilité partagée et un engagement ferme des acteurs concernés.

"Nous les Femmes Ambassadrices accréditées" et "Coordonnatrice Résidente et Représentantes des agences du Système des Nations Unies au Sénégal, rappelons que la lutte contre la violence est une responsabilité collective qui nécessite un engagement ferme de tous les acteurs", ont-elles déclaré dans un communiqué parvenu à l'APS.

Estimant que partout dans le monde, la violence à l'égard des femmes et des filles demeure l'une des violations des droits humains les plus répandues et les moins signalées, elles ont annoncé se joindre à la campagne internationale des "16 jours d'activisme" contre ces violences, lancée le 25 novembre de chaque année, coïncidant avec la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

Sur le thème "Tous UNIS pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles", cette campagne met en lumière la violence numérique, véhiculée à travers les technologies de l'information et de la communication, qui se trouve "en pleine expansion", estiment les femmes ambassadrices et représentantes des agences du système des Nations unies signataires du document.

"Avec la digitalisation de nos sociétés, cette violence a trouvé de nouveaux terrains d'expression, créant un espace en ligne hostile et non sécuritaire pour les femmes et les filles", ont-elles fait valoir.

Elle englobe, notent-elles, le harcèlement en ligne, la diffusion d'images non consenties, la désinformation sexiste, les menaces, l'usurpation d'identité et d'autres formes d'abus commis dans les espaces numériques.

Cette violence numérique multiforme, qui prend racine dans les mêmes inégalités structurelles que la violence hors ligne, affecte la santé mentale, la dignité et la sécurité des femmes et des filles, et limite leur pleine participation à la vie publique, politique et économique, ont-elles souligné dans le communiqué.

De la même manière que les violences physiques, psychologiques, économiques, elles considèrent que celles numériques constituent "une entrave majeure" à l'égalité, au développement et à la paix sociale.

Les solutions aux violences numériques de genre

Pour mettre fin à toutes les formes de violence, elles préconisent "une action coordonnée et multisectorielle, fondée sur la prévention, la protection et la responsabilisation".

Cela passe, selon elles, par le renforcement des cadres juridiques et les mécanismes d'application pour criminaliser les abus numériques et protéger les survivantes, la responsabilisation des plateformes numériques afin de garantir un environnement en ligne sûr et éthique.

Elles plaident également pour un accès effectif à la justice et à des services spécialisés pour les survivantes, la promotion d'une éducation numérique fondée sur le respect, la citoyenneté et l'égalité de genre, ou encore la mobilisation des hommes et des garçons pour déconstruire les normes sociales qui nourrissent la violence, en ligne et hors ligne.

"Nous lançons un appel solennel à la société entière - institutions, communautés et individus - pour faire de la tolérance zéro à la violence numérique une réalité", déclarent-elles dans le communiqué.

Selon les Nations unies, près de 60 % des femmes connectées ont déjà été confrontées à une forme de harcèlement ou d'abus en ligne.

En Afrique de l'Ouest et du Centre, ce phénomène s'intensifie, notamment à l'encontre des journalistes, militantes, femmes politiques et défenseures des droits humains.

À l'échelle mondiale, les données indiquent que 90 à 95 % des "deepfakes" (hypertrucage) diffusés en ligne sont non consensuels et ciblent dans 9 cas sur 10 des femmes.