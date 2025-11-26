Afrique: Mondial 2026 - C'est officiel, le Sénégal dans le chapeau 2

25 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

La Coupe du monde 2026 va se dérouler du 11 juin au 18 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le tirage au sort lui, aura lieu ce 5 décembre 2025. La FIFA a d'ailleurs dévoilé les différents chapeaux avant ce tirage. Le Sénégal sera dans le pot 2.

Le Sénégal sera dans le chapeau 2 lors du tirage au sort du Mondial 2026. L'officialisation a eu lieu ce mardi 25 novembre 2025. Les Lions seront dans le même pot que le Maroc, demi-finaliste du Mondial 2022, la Croatie ou encore le Japon. L'équipe de Pape Thiaw ne croisera donc pas ces nations. En revanche, il y aura au moins un gros sur la route des champions d'Afrique 2022 puisque dans le chapeau 1, on a l'Argentine, championne en titre, l'Espagne, la France, l'Angleterre, ou encore les trois pays organisateurs. Rendez-vous le 5 décembre pour connaitre les adversaires des Lions.

Les chapeaux du tirage au sort du Mondial 2026

Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne

Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie

Chapeau 3 : Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d'Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud

Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, vainqueurs des barrages européens A, B, C et D, vainqueurs du Tournoi de barrage de la FIFA 1 et 2

