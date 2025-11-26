Afrique: Tirage au sort de la Coupe du Monde - Les Lions dans le chapeau 2

le soleil
Coupe du monde de la FIFA
25 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal de football est logée dans le chapeau 2 pour le tirage au sort des poules de la Coupe du Monde 2026, qui aura lieu le 5 décembre prochain, à Washington DC ( Etats-Unis).

Le Sénégal va partager le chapeau 2 avec la Croatie, le Maroc, la Colombie, l'Uruguay, la Suisse, le Japon, l'Iran, la République de Corée, l'Équateur, l'Autriche et l' Australie.

Les deux futurs vainqueurs du tournoi de barrage de la FIFA et les quatre futurs vainqueurs des barrages européens seront d'office placés dans le chapeau 4.

La cérémonie du tirage va réunir les sélectionneurs et des officiels des équipes qualifiées et de celles toujours en lice pour les derniers billets en jeu.

Les trois pays hôtes, Canada, États-Unis et Mexique, feront partie du chapeau 1, ou sont logés le champion du monde en titre, l'Argentine, le Brésil, l'Allemagne, le Portugal, l'Angleterre, les Pays-Bas et la Belgique.

Les 39 autres équipes qualifiées seront, quant à elles, réparties dans les quatre autres chapeaux en fonction de leur rang dans le classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola publié le mercredi 19 novembre 2025.

Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne.

Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, République islamique d'Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie.

Chapeau 3 : Norvège, Panamá, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d'Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud.

Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, vainqueurs des barrages européens A, B, C et D, vainqueurs du tournoi de barrage de la FIFA 1 et 2.

