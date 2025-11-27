Afrique: Coupe du monde 2026 - Près de deux millions de billets déjà vendus (FIFA)

Dakar — La Fédération internationale de football association (FIFA) a indiqué, mercredi dans un communiqué, avoir déjà vendu, lors des deux premières phases de vente, près de deux millions de billets pour la Coupe du monde 2026 (11 juin - 19 juillet) prévue aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Les résidents des pays hôtes figurent parmi les acheteurs les plus nombreux, devant les supporters britanniques, allemands, brésiliens, colombiens, espagnols, argentins et français.

Des commandes ont été enregistrées dans 212 pays et territoires.

La prochaine phase de vente, organisée sous forme de tirage au sort aléatoire, s'ouvrira le 11 décembre et restera accessible jusqu'au 13 janvier sur le site officiel de la FIFA.

Les personnes sélectionnées seront automatiquement débitées en février.

Le calendrier des matches sera publié à l'issue du tirage au sort prévu le 5 décembre.

La FIFA précise que seuls les achats effectués via le site officiel de la FIFA sont garantis.

L'instance en charge du football mondial a aussi ajouté qu'un "billet de match ne garantit pas l'entrée dans le pays hôte concerné". Elle recommande aux détenteurs de billets de vérifier dès maintenant les conditions d'entrée au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

La Coupe du Monde 2026 est la première édition à 48 équipes, dont 42 sont déjà qualifiées.

Les six dernières places seront attribuées en mars à l'issue des matchs de barrages.

Le Sénégal, placé dans le chapeau 2 pour le tirage au sort des poules, disputera sa quatrième Coupe du Monde, la troisième consécutive, aux côtés de huit autres nations africaines déjà qualifiées : Algérie, Afrique du Sud, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc et Tunisie.