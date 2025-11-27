Guinée Bissau: Le général Horta N'Tam investi président de la transition

**“Soldiers line the street in Guinea-Bissau.”** se traduit en français par : « Des soldats bordent la rue en Guinée-Bissau. »

Au lendemain de la prise de contrôle annoncée par les forces armées, la Guinée-Bissau s’est dotée d’un nouveau dirigeant militaire. Le général Horta N’Tam, jusque-là chef d’état-major de l’armée de terre, a été officiellement investi ce jeudi 27 novembre comme président de la transition et chef du Haut commandement militaire, pour une durée annoncée d’un an.

La cérémonie s’est tenue au siège de l’état-major, à Bissau, dans un contexte de sécurité renforcée. Selon les informations communiquées lors d’une conférence de presse, des dizaines de militaires lourdement armés ont été déployés aux abords du bâtiment, témoignant de la sensibilité de la situation et de la volonté des nouveaux dirigeants de consolider leur contrôle.

Après avoir prêté serment, le général Horta N’Tam a déclaré :« Je viens d’être investi pour assurer la direction du Haut commandement. »

Son investiture marque la première étape formelle de la transition annoncée par les militaires, qui affirment avoir pris « le contrôle total du pays » la veille.

Le Haut commandement militaire a indiqué que cette période transitoire devrait durer douze mois, sans toutefois préciser les modalités du processus ni les étapes prévues pour un éventuel retour à un ordre constitutionnel. Les contours de cette transition restent donc à définir, dans un contexte politique marqué par de nouvelles incertitudes.