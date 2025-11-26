Guinée Bissau: Le Président sortant Umaro Sissoco Embaló victime d'un coup d'Etat

Page X Officielle de Umaro Sissoco Embaló
Umaro Sissoco Embaló
26 Novembre 2025
allAfrica.com
Par Mame Maïmouna Sy

Le président sortant de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, a déclaré avoir été arrêté ce 26 novembre à midi par une partie de l’armée, rapporte Jeune Afrique. Le chef de l’État s’est exprimé depuis son bureau au palais présidentiel, où il disait se trouver au moment de l’arrestation.

Cette intervention militaire survient quelques jours après la publication des résultats partiels de la présidentielle tenue dimanche dernier. Embaló revendiquait sa victoire avec 65 % des voix, sur la base de son propre décompte, une affirmation contestée dans un climat politique déjà fragile.

Toujours selon le témoignage rapporté par Jeune Afrique, plusieurs figures de premier plan ont été arrêtées en même temps que le président : le chef d’état-major général des armées, le général Biague Na Ntan ; le vice-chef d’état-major, le général Mamadou Touré ; le ministre de l’Intérieur, Botché Candé.

Embaló affirme qu’aucune violence n’a été exercée contre lui lors de ce qu’il qualifie de « coup d’État », opération qui aurait été dirigée, selon lui, par le chef d’état-major de l’armée de terre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Si ces événements se confirment, ils s’inscrivent dans une série de renversements politiques en Afrique de l’Ouest ces dernières années. Cette nouvelle crise en Guinée-Bissau pourrait accentuer les inquiétudes concernant la stabilité régionale, déjà fragilisée par plusieurs coups d’État successifs.

Tagged:
Copyright © 2025 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.