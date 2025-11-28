Guinée Bissau: Le président destitué Umaro Sissoco Embalo est arrivé au Sénégal

Le président destitué Umaro Sissoco Embalo est arrivé jeudi 27 novembre au Sénégal à bord d'un vol spécialement affrété par la Cédéao (Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest), a déclaré le ministère sénégalais des Affaires étrangères dans un communiqué. Une annonce qui intervient quelques heures après que le général Horta N'Tam, qui était jusqu'ici chef d'état-major de l'armée de terre, a été investi président de la transition et du Haut commandement militaire pour diriger le pays.

Le président Embalo a été rapatrié par un aéronef affrété par le gouvernement à Dakar, explique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. « Il est arrivé sain et sauf », peut-on encore lire dans ce texte. Le ministère des Affaires étrangères revient par ailleurs sur la position des autorités sénégalaises sur le coup d'État en cours en Guinée-Bissau. Dakar était resté silencieux jusqu'à présent

Le président Bassirou Diomaye Faye et les chefs d'État de la Cédéao condamnent le coup d'État et vont dépêcher une mission sur place. Il s'agit d'« un comité de médiation restreint » dont le Sénégal fait partie, peut-on lire dans ce communiqué qui revient sur la réunion d'urgence de la Cédéao aujourd'hui.

Le ministère des Affaires étrangères affirme enfin que le président Diomaye Faye est en contact direct avec l'ensemble des acteurs bissau-guinéens depuis le début de la crise pour obtenir notamment la libération du président sortant Umaro Sissoko Embalo et de tous les acteurs politiques arrêtés.

Peu de détails sur la suite

La Guinée-Bissau a connu une nouvelle journée mouvementée ce jeudi puisqu'un peu plus tôt, le nouvel homme fort du pays, un général, a été investi pour une transition d'un an au cours d'une courte cérémonie qui s'est tenue à la direction de l'État-major devant la presse et des militaires lourdement armés.

Jusqu'ici, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Horta N'Tang est à ce titre considéré comme un proche et un homme de confiance du président sortant. Désormais à la tête du Haut commandement pour la restauration de l'ordre, il a nommé un nouveau chef de l'armée dans l'après-midi, le général Tomas Djassi, précédemment chef d'état-major particulier du président Embalo.

Pour le reste, peu de détails ont été communiqués sur la suite. Si les manifestations, marches ou grèves ont été interdites, l'armée a annoncé un retour à la normale demain avec la réouverture des institutions publiques et privées, ainsi que celle des écoles et des commerces.