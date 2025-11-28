Afrique de l'Ouest: Crise en Guinée-Bissau - Le Président déchu Embaló exfiltré et accueilli à Dakar

Selon un communiqué du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló a été exfiltré et rapatrié sain et sauf à Dakar, dans la soirée de ce jeudi, à la suite de la prise de pouvoir par des éléments de l'armée en Guinée-Bissau. Le document précise que cette opération d'urgence a été menée par les autorités sénégalaises, sous la conduite personnelle du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Le ministère indique qu'un aéronef affrété par le Gouvernement du Sénégal a été dépêché à Bissau afin de faciliter l'exfiltration du président Embaló, ainsi que le rapatriement de certains de ses compagnons, d'acteurs politiques arrêtés et de membres de missions d'observation électorale.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte où la CEDEAO, réunie en sommet extraordinaire, a condamné la tentative de prise de pouvoir par la force et appelé au rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau. Le Sénégal y a joué un rôle actif, plaidant pour la sécurisation des populations et la protection du processus électoral.

Le communiqué souligne également que, depuis le début de la crise, Dakar est resté en contact permanent avec les acteurs bissau-guinéens concernés en vue de favoriser la désescalade et de garantir la sécurité des personnalités menacées.

Avec l'arrivée à Dakar du président Embaló, le Sénégal réaffirme sa disponibilité à travailler avec la CEDEAO, l'Union Africaine et l'ensemble des partenaires régionaux pour soutenir la stabilité et la restauration rapide de l'ordre constitutionnel dans ce pays voisin.