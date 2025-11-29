Afrique: Des célébrités de la musique africaine prendront part à l'ECOFEST, à Dakar

Dakar — Des célébrités de la musique africaine, dont le virtuose de la kora Sidiki Diabaté, prendront part, à partir de dimanche, à la première édition du Festival ouest-africain des arts et de la culture (ECOFEST), a-t-on appris du directeur général de la culture, Abdou Simbandy Diatta.

La Cap-verdienne Solange Cesarovna, le Sénégalais Ismaël Lô, le Ghanéen Gyakie vont participer aux activités musicales de l'ECOFEST, un festival organisé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), a-t-il annoncé lors d'une conférence de presse.

Les Sénégalais Coumba Gawlo Seck et Baaba Maal se produiront à la clôture de l'ECOFEST, vendredi prochain, selon M. Diatta. Il a annoncé l'entrée en scène d'autres artistes locaux, au cours du festival ouest-africain, dont Matador, Philip Monteiro, Pagaye Mbaye et Adam's Le Pikinois.

L'Oriental Band de Tambacounda et l'orchestre Jigeen Ñi prendront part à l'ECOFEST, aux côtés des chanteurs Jahman et Selbé Diouf, dite Sister LB, selon le directeur général de la culture.

"Des prestations artistiques sont prévues à l'ouverture de l'ECOFEST, au Grand Théâtre national Doudou-Ndiaye-Rose, à Dakar, avec plusieurs artistes. Il y aura du spectacle", a dit Abdou Simbandy Diatta.

Soixante-douze "spectacles" auront lieu au cours du festival, a-t-il indiqué, ajoutant que des ballets traditionnels des pays membres de la CEDEAO et de l'UEMOA vont se produire lors de la clôture de l'évènement.

Des spectacles de musique et de danse, des expositions et des "rencontres professionnelles" sont mentionnés dans le programme de l'ECOFEST.

"La protection des artistes", "les savoirs faires locaux"...

Le président de la Commission de l'UEMOA et son homologue de la CEDEAO vont s'entretenir avec des délégués d'associations de jeunes des pays d'Afrique de l'Ouest au cours du festival, selon les organisateurs.

"Le bilan de la circulation des personnes dans l'espace régional culturel et la réduction des fragilités des frontières", "la circulation des artistes et des oeuvres dans l'espace communautaire", "les industries culturelles et créatives et le numérique", "la protection des artistes" et "les savoirs faires locaux" font partie des thèmes des débats prévus au cours de l'ECOFEST.

Des compétitions auront lieu dans plusieurs disciplines artistiques, dont la peinture, la photographie et la sculpture.

Des prix dont la dotation varie entre 1 000 et 10 000 dollars américains (environ 563 000 à 5 630 000 francs CFA) seront remis aux meilleurs artistes.

Le festival se tiendra dans plusieurs endroits : la Maison de la culture Douta-Seck, le centre culturel Blaise-Senghor, la Galerie nationale d'art, la place du Souvenir africain, le monument de la Renaissance africaine, le Grand Théâtre national Doudou-Ndiaye-Rose.

Une conférence sur le cousinage à plaisanterie est prévue au monument de la Renaissance africaine. Une exposition sur le Mandé figure également dans le programme du festival.

Des projections cinématographiques auront lieu lors de l'ECOFEST, au cinéma Pathé et au Seanema, une exposition de l'artiste peintre ivoirien Jacobleu aussi, laquelle se tiendra à l'espace Vema de l'embarcadère de Gorée.