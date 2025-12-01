Afrique de l'Ouest: Restitution du patrimoine africain - Des responsables de la CEDEAO et l'UEMOA appellent à renforcer les politiques culturelles régionales

Dakar — Des responsables de la CEDEAO et de l'UEMOA ont souligné, dimanche à Dakar, la nécessité de consolider les politiques culturelles régionales afin de réussir la restitution des biens culturels africains.

Ils se sont prononcés ainsi lors de la réunion des ministres de la Culture des deux organisations régionales, tenue en marge du premier Festival ouest-africain des arts et de la culture (Ecofest).

À l'entame des travaux, la commissaire de la CEDEAO pour le Développement humain et les Affaires sociales, Fatou Sow Sarr, a estimé que le retour des biens culturels "engage notre identité, notre dignité et la justice historique que nous devons à nos peuples".

La culture, a-t-elle dit, a un rôle central dans la construction de la cohésion et le renforcement du sentiment d'appartenance.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Le patrimoine culturel de l'Afrique de l'Ouest constitue un témoignage vivant de notre histoire et un pilier fondamental de notre identité", a-t-elle ajouté, appelant à des actions coordonnées pour assurer le retour des oeuvres africaines conservées hors du continent.

Mme Sarr, a souligné que cette réunion revêt un caractère déterminant, car elle vise à adopter un plan d'action quinquennal pour accélérer les restitutions.

Elle a salué le travail effectué par les experts de la CEDEAO durant deux jours, estimant que leurs recommandations offrent "une base rigoureuse et crédible" pour définir une stratégie régionale cohérente pour les négociations internationales.

Le commissaire de l'UEMOA chargé du Développement humain, Mamadú Sérifo Diakité, a insisté sur la place centrale de la culture dans le développement économique et social de nos pays.

Il a salué l'organisation d'Ecofest qu'il considère comme une "tribune essentielle" pour valoriser la diversité culturelle ouest-africaine à partir du secteur culturel qui demeure "un puissant moteur de croissance, d'innovation et de création d'emplois durables pour la jeunesse".

Mamadú Sérifo Diakité a décliné les initiatives en cours au sein de l'Union, dont la mise en œuvre du plan stratégique Impact 2030, qui place les industries culturelles et créatives dans les priorités régionales.

Il a annoncé le lancement en janvier 2026, d'études portant sur huit filières culturelles et la mise en service en juin 2026 d'un système régional d'information culturelle.

Il a également évoqué la création d'un fonds "crédit culture" d'un montant minimum de 20 milliards de francs CFA, destiné à diversifier les financements et à renforcer les capacités des acteurs du secteur.

Le responsable de l'UEMOA a exhorté les États membres à augmenter les budgets dédiés à la culture, à faciliter l'accès au financement des entrepreneurs créatifs et à garantir l'application du statut de l'artiste.

Selon lui, "investir dans la culture, c'est investir dans notre souveraineté et dans l'avenir durable de notre sous-région".

Les participants ont réaffirmé que la consolidation des politiques culturelles nationales et régionales constitue une condition essentielle pour accélérer le retour du patrimoine africain et renforcer l'intégration culturelle en Afrique de l'Ouest.