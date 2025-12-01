Sénégal: Ousmane Sonko au Grand Théâtre national pour présider la cérémonie d'ouverture de l'ECOFEST

30 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, est arrivé au Grand Théâtre national Doudou-Ndiaye-Coumba-Rose, pour présider la cérémonie d'ouverture de la première édition du Festival ouest-africain des arts et de la culture (ECOFEST).

Il a été accueilli par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, et des représentants de l'UEMOA et de la CEDEAO. L'ECOFEST est organisé par ces deux organisations régionales.

Le secrétaire d'État chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Bacary Sarr, également président du comité de pilotage du festival, d'autres membres du gouvernement sénégalais, le maire de Dakar, Abass Fall, des ambassadeurs et des chefs coutumiers sont venus prendre part à la cérémonie.

L'hymne national du Sénégal a été exécuté en guise de coup d'envoi de cet évènement artistique et culturel, qui se poursuivra jusqu'à samedi.

La CEDEAO et l'UEMOA ont eu l'idée d'organiser l'ECOFEST depuis 1987, pour faire de la culture et des arts un levier d'intégration régionale.

"Mutations et crises politiques en Afrique de l'Ouest : que peut faire la culture ?" est le thème principal des activités du festival.

La CEDEAO et l'UEMOA disent organiser l'ECOFEST pour, avec la culture et les arts, résoudre les conflits et briser les méfiances entre les peuples d'Afrique de l'Ouest.

Un dévoilement d'une grande fresque de graffitis et un spectacle de la compagnie du Théâtre national Daniel-Sorano, intitulé "Pour que jamais le pagne ne s'effiloche", conçu et mis en scène par le Sénégalais Mamadou Seyba Traoré, sont prévus à l'ouverture du festival.

Lire l'article original sur APS.

