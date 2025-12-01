Congo-Kinshasa: Le pays déclare la fin de l'épidémie d'Ebola dans le centre

En République démocratique du Congo, c'est la fin officielle ce lundi 1er décembre de la 16e épidémie d'Ebola qui avait été déclarée début septembre par les autorités. Elle intervient 42 jours après que le dernier malade pris en charge au centre de traitement de Bulape, dans la province du Kasaï, soit sorti de convalescence.

Au total, 64 cas ont été enregistrés - 53 ont été confirmés par des tests PCR et 11 probables - dont 45 décès et 19 patients guéris. Le Dr Dieudonné Mwamba Kazadi, le directeur général de l'Institut national de santé publique, salue la collaboration des communautés. C'est cette collaboration qui a selon lui permis de contenir l'épidémie rapidement, tout comme le dispositif de réponse mis en place.

Pour lui, il y a eu « une très bonne coordination avec tous les partenaires alignés et le déploiement rapide des équipes. Dès la confirmation de l'épidémie, nous avions déjà les équipes d'intervention rapide qui étaient déjà déployées sur le terrain. Troisièmement, ce sont les moyens de diagnostic. Nous avions le laboratoire mobile qui était sur le terrain. Aussi, on a commencé très tôt avec la vaccination. »

« C'est vraiment ce dispositif, mis en place très, très rapidement, qui nous a permis de contenir cette épidémie dans les meilleurs délais parce qu'en six semaines d'intervention, on avait déjà le contrôle de cette épidémie. »

« Les leçons à tirer, c'est que nous devons toujours continuer à renforcer les mesures de préparation de telle sorte qu'à chaque nouvelle flambée, les dispositifs soient déjà en place et que les communautés soient préparées. Ce sont des choses que nous devons continuer à toujours renforcer et à nous rassurer que c'est en place », termine-t-il.