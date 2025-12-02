Congo-Kinshasa: Le pays déclare la fin de l'épidémie d'Ebola au Kasaï

Les autorités de la République démocratique du Congo ont annoncé lundi la fin de l'épidémie de maladie à virus Ebola dans la province du Kasaï, aucun nouveau cas n'ayant été signalé durant les 42 jours écoulés depuis la rémission du dernier patient, le 19 octobre 2025.

Le virus Ebola, notamment responsable de fortes fièvres et d'hémorragies, possède un taux de létalité qui se situe entre 30 et 90% selon les épidémies et l'espèce virale.

Dans le cas de la RDC depuis début septembre, c'était la souche la plus virulente, dite « Ebolavirus Zaïre », qui a été responsable d'un total de 64 cas (53 confirmés, 11 probables) et 45 décès. Mais c'était avant qu'avec l'aide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le pays éradique cette épidémie.

« Au nom du gouvernement, et en tenant compte de tous les indicateurs scientifiques et opérationnels attestant que la chaîne de transmission du virus a été rompue, je déclare officiellement la fin de la 16e epidémie d'Ebola en République démocratique du Congo », a déclaré le Dr Samuel Roger Kamba, ministre congolais de la Santé, cité dans un communiqué de presse de la branche régionale de l'OMS pour l'Afrique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une action réactive et efficace

La riposte rapide et coordonnée menée par le ministère de la Santé de la RDC, avec l'appui de l'OMS et d'organisations partenaires, a été déterminante pour contenir la propagation du virus ayant touché la zone de santé de Bulape, une communauté rurale aux infrastructures routières et de télécommunications limitées.

Un total de 112 experts et intervenants de première ligne ont été déployés pour soutenir les autorités nationales dans l'intensification et la stabilisation rapide de la riposte, tandis que plus de 150 tonnes de fournitures et d'équipements médicaux ont été acheminés afin de protéger le personnel de santé, ainsi que les communautés.

« Maîtriser et mettre un terme à cette épidémie de maladie à virus Ebola en l'espace de trois mois constitue une réalisation remarquable », a déclaré le Dr Mohamed Janabi, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique.

Une prévention pour le long terme

Pour la première fois dans le cadre d'une épidémie, un centre de traitement innovant a été instauré par l'OMS et ses partenaires afin de mieux protéger le personnel de santé, tout en offrant des soins plus dignes et efficaces aux patients. En parallèle, une large campagne de vaccination a été lancée, avec plus de 47 500 personnes vaccinées contre le virus Ebola. Elle a d'abord visé les contacts des cas confirmés avant de s'élargir aux communautés de Bulape et des zones avoisinantes.

Gavi, l'Alliance du Vaccin, a joué un rôle clé dans le soutien à la riposte en finançant le déploiement rapide de plus de 48 000 doses issues de la réserve mondiale, et oeuvrant pour maintenir en permanence un stock important de vaccins dans le pays.

« La résolution rapide de cette épidémie d'Ebola témoigne de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque des mécanismes sont mis en place pour lutter contre les maladies mortelles évitables par la vaccination », a déclaré Alison Russell, responsable de la sécurité sanitaire mondiale à Gavi.

L'OMS et les organisations partenaires ont également installé un système d'adduction et des points d'eau potable à Bulape, afin de garantir des conditions sanitaires plus sûres et renforcer durablement la résilience des systèmes de santé de la ville.

Une surveillance renforcée

Cette épidémie d'Ebola était la 16e depuis l'identification de la maladie en 1976. Les précédentes épidémies qui ont touché la province du Kasaï remontent à 2007 et 2008.

La fin de l'épidémie étant déclarée, les efforts passent désormais de la surveillance spécifique à la maladie à virus Ebola au système plus large de surveillance intégrée des maladies et de riposte.

La RDC entame ainsi une période de surveillance renforcée de 90 jours. Pour la maintenir, un programme de prise en charge des personnes guéries, mis en place avec l'appui de l'OMS et des organisations partenaires, fournit aux personnes ayant survécu à Ebola un soutien holistique après leur guérison.