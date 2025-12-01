Cameroun: Choc au pays - Le leader de l'opposition Anicet Ekane décède en détention ce lundi

1 Décembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

La scène politique du Cameroun est frappée par une onde de choc ce lundi suite à l'annonce du décès d'Anicet Ekane. Selon son avocat, Maître Simh, le président du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (MANIDEM) s'est éteint alors qu'il était en détention. Cette nouvelle tragique, confirmée par des sources proches de sa défense, marque la fin brutale du parcours d'une figure historique et militante de l'opposition camerounaise.

Arrêté il y a peu, Anicet Ekane se trouvait incarcéré au moment de son décès. Son état de santé était déjà une source de vives inquiétudes depuis son placement en détention, comme l'avaient dénoncé ses avocats et le MANIDEM lui-même. Des informations récentes faisaient état d'une santé fortement dégradée nécessitant un équipement médical spécifique, soulevant des interrogations sur le respect des conditions de détention, notamment les Règles Mandela, applicables aux prisonniers politiques et aux détenus nécessitant des soins. La question des conditions de sa fin de vie en prison va inévitablement devenir le point central d'une nouvelle controverse nationale, soulevant l'indignation des forces de l'opposition.

Économiste de formation, Anicet Ekane a consacré sa vie à la lutte pour une réelle démocratie et pour l'indépendance totale de son pays. Son engagement sans faille contre le régime en place lui a valu de nombreuses années de combat politique et, par conséquent, de persécution. Accusé notamment d'hostilité envers la patrie et d'incitation à la révolte, son arrestation récente s'inscrivait dans un contexte de forte tension politique et de répression ciblée contre les leaders qui exigeaient la transparence des scrutins.

La disparition d'Anicet Ekane en détention est plus qu'une perte pour son parti, le MANIDEM ; elle est un symbole puissant qui risque d'exacerber les tensions politiques et de mobiliser l'opinion publique. Les circonstances exactes de son décès devront être éclaircies. La classe politique et la société civile exigent déjà des réponses claires sur les conditions de son incarcération et la prise en charge médicale qui lui a été accordée. L'héritage d'Ekane, figure de la résistance, continuera sans aucun doute d'inspirer les militants pour le respect des droits humains au Cameroun.

