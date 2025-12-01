Cameroun: Anicet Ekane est mort en détention au pays

Anicet Ekane, président du Manidem, est décédé ce lundi 1eᣴ décembre 2025 en détention. Il avait été interpellé le 24 octobre en pleine crise postélectorale.

Anicet Ekane, président du Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie (Manidem ), est décédé ce lundi 1eᣴ décembre 2025 en détention, à l'âge de 74 ans.

L'opposant avait été interpellé le 24 octobre en pleine crise postélectorale. L'annonce de son décès a été faite par son avocat, Emmanuel Simh. Les circonstances exactes de cette mort restent inconnues, mais son avocat évoque un "décès survenu en situation de privation de liberté".

Selon ses avocats, la santé d'Anicet Ekane s'est dégradée tout le week-end, malgré les soins auxquels il était soumis à la garnison militaire.

Figure majeure de la gauche nationaliste camerounaise, président du Manidem, il était détenu au secrétariat d'État à la Défense (SED) avec d'autres responsables politiques ayant publiquement soutenu la revendication de victoire d'Issa Tchiroma Bakary à la dernière élection présidentielle.

Le Manidem avait "dénoncé des arrestations abusives dont le but manifeste est d'intimider les Camerounais qui attendent que le verdict des urnes soit respecté".

Me Alice Nkom déplore

La disparition d'Anicet Ekane, a fait réagir Me Alice Nkom. L'avocate déplore une tragédie immense pour le Cameroun.

"J'ai appris, à l'instant, avec une émotion profonde, en ce jour de lutte contre un régime autoritaire et totalitaire, marqué par des actes d'une brutalité barbare, que mon frère de combat, Anicet Ekane, est décédé. Son décès est une tragédie immense pour notre pays" , a écrit l'avocate citée par "Actucameroun".

Pour Alice Nkom, Anicet Ekane n'était pas seulement un leader politique. "C'était un homme vrai. Un être profondément humain. Un ami. Un frère, un de ces hommes rares qui portent en eux l'intégrité, la loyauté, le courage, tout ce qui manque si douloureusement à ce pays".

Le ministère camerounais de la Défense indique dans un communiqué, qu'une enquête a été ouverte pour faire la lumiére sur ce décès.

Selon le ministère de la Défense, "Anicet Ekane qui souffrait de diverses pathologies chroniques, était depuis lors interné au Centre Médical Militaire de la Gendarmerie Nationale. Il était pris en charge de manière appropriée par le Corps Médical Militaire, de concert avec ses médecins personnels, et bénéficiait d'un suivi complémentaire dans les formations hospitalières de la place."

Né en 1951 à Douala, Anicet Ekane avait rejoint l'Union nationale des étudiants Camerounais dans les années 1970, avant d'adhérer à l'UPC en 1973 puis de créer le Manidem en 1995.