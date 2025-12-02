Congo-Kinshasa: Le pays déclare la fin de l'épidémie d'Ebola à Bulape

Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a annoncé officiellement, ce lundi 1er décembre à Kinshasa, la fin de l'épidémie d'Ebola dans la zone de santé de Bulape, dans la province du Kasaï.

Aucun nouveau cas n'ayant été signalé au cours des 42 derniers jours, depuis la guérison du dernier patient le 19 octobre, les autorités considèrent désormais que l'épidémie est terminée.

Selon un communiqué de l'OMS, la riposte rapide et coordonnée du ministère de la Santé, appuyé par l'Organisation mondiale de la santé et plusieurs partenaires, a été déterminante pour freiner la propagation du virus dans cette zone rurale, difficile d'accès, aux infrastructures routières et de télécommunications limitées.

Au total, l'épidémie a fait 45 décès. Elle a touché 64 personnes, dont 53 cas confirmés et 11 probables.

Il s'agit de la seizième épidémie d'Ebola en RDC depuis la découverte du virus en 1976. La dernière épidémie dans la région du Kasaï remonte à 2008-2009.

Prix Jean-Jacques Muyembe

Le ministre de la Santé publique a par ailleurs rendu hommage aux équipes médicales mobilisées, ainsi qu'aux pionniers de la recherche scientifique congolaise dans la lutte contre Ebola. Il a particulièrement cité le virologue congolais Jean-Jacques Muyembe directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale (INRB):

« Grâce à lui, nous avons non seulement le diagnostic et les médicaments contre Ebola, mais aussi énormément de chercheurs capables de travailler même en son absence. C'est lui qui nous a confirmé que le dernier cas relevait de la souche Zaïre, et que l'utilisation du vaccin était parfaitement adaptée. »

A ce sujet, le ministre Kamba a annoncé la création du Prix Jean-Jacques Muyembe, une distinction destinée aux chercheurs, prestataires de soins et acteurs communautaires se démarquant dans la lutte contre les épidémies en RDC.

Docteur honoris causa de l'Université de Harvard, Dr Muyembe a notamment obtenu le Prix « Hideyo Noguchi » en 2019 et le Prix des leaders de la santé mondiale de l'OMS, en 2023.