Cameroun: Décès en détention d'un opposant - Une mort qui interroge

Arrêté le 24 octobre dernier, soit moins de deux semaines après la présidentielle du 12 octobre 2025, Anicet Akane, par ailleurs président national du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (MANIDEM), est décédé, à l'âge de 73 ans.

Privé de ses produits médicaux pendant plus d'un mois, le leader du MANIDEM a fini par tirer sa révérence sans avoir pu réaliser son rêve de provoquer l'alternance au Cameroun. Avait-on besoin d'en arriver là ? Pour une triste publicité, c'en est une pour le Cameroun. Car, pour dire vrai, Anicet Ekane a été « tué » par le régime de Paul Biya qui lui en voulait parce que ce dernier avait pris fait et cause pour l'ex-ministre devenu opposant, en l'occurrence Issa Bakary Tchiroma dont il revendiquait la victoire à la dernière présidentielle.

C'est d'ailleurs parce qu'il revendiquait la victoire de Tchiroma que le sieur Ekane s'est attiré les foudres du locataire du palais d'Etoudi qui n'a pas hésité à le mettre derrière les barreaux. Tant et si bien que les uns et les autres se posent des questions : Anicet Ekane a-t-il été torturé au point de passer de vie à trépas ? Ou l'a-t-on laissé mourir en refusant de lui permettre de prendre régulièrement ses produits médicaux ? L'un dans l'autre, le résultat reste le même puisque le leader du MANIDEM n'est plus de ce monde.

Sa santé s'était dégradée à telle enseigne qu'il n'arrivait plus à s'alimenter. Et finalement, il a rendu l'âme et les armes face à un pouvoir qui ne fait pas de quartier à un opposant. Issa Bakary Tchiroma l'avait d'ailleurs vite compris, en prenant la poudre d'escampette aux fins d'échapper au rouleau compresseur de son désormais ex-mentor qu'est Paul Biya qui vient de rempiler pour un huitième mandat et ce, dans les conditions que l'on sait. En tout cas, le décès en détention d'Anicet Ekane, constitue un message fort pour Issa Tchiroma Bakary qui a voulu mettre du sable dans le couscous de papy Biya.

Le maître de Yaoundé est prêt à tout, dût-il, pour cela, marcher sur les cadavres de ses compatriotes

Il doit savoir désormais où mettre les pieds au risque de se faire prendre par celui-là qui, depuis une quarantaine d'années, règne sans partage sur le Cameroun au point qu'il refuse de s'imaginer une autre vie en dehors du pouvoir. Car, pour conserver son fauteuil, le maître de Yaoundé est prêt à tout, dût-il, pour cela, marcher sur les cadavres de ses compatriotes. Quant à Anicet Ekane, même s'il n'est plus de ce monde, l'histoire retiendra qu'il a mené le bon combat. Car, il a toujours préféré prendre fait et cause pour le peuple plutôt que de chercher à rejoindre la « table du seigneur ».