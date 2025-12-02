Afrique: Adama Barrow salue l'engagement du Sénégal pour faire toute la lumière sur le massacre des Tirailleurs à Thiaroye

Thiaroye — Le président gambien Adama Barrow a salué, lundi à Dakar, « l'engagement sans faille » des autorités sénégalaises allant dans le sens de rétablir pleinement la vérité sur le massacre des Tirailleurs sénégalais.

Le 1er décembre 1944, des "tirailleurs sénégalais" démobilisés et renvoyés en Afrique après la Seconde Guerre mondiale sont tués par l'armée française.

Ils réclamaient le paiement de leurs indemnités et le versement du pécule qui leur était promis depuis des mois par les autorités politiques et militaires de la France.

En novembre 1944, selon des données officielles, 1 280 soldats issus des territoires de l'Afrique-Occidentale française -- intégrés dans les "tirailleurs sénégalais" -- sont regroupés dans le camp de Thiaroye, à une quinzaine de kilomètres de Dakar.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces tirailleurs viennent des colonies de la Côte d'Ivoire, du Dahomey (actuel Bénin), du Gabon, de la Haute-Volta (actuel Burkina Faso), de l'Oubangui-Chari (le Tchad et la Centrafrique actuels), du Sénégal, du Soudan français (actuel Mali), du Niger et du Togo.

Pour accélérer leur retour en Afrique après la libération de la France, les autorités promettent de leur payer leur solde à leur arrivée à Dakar.

Arrivés au Sénégal le 21 novembre 1944, ils sont installés en tant qu'anciens combattants dans un camp militaire, à Thiaroye.

'Quatre-vingt-un ans c'est trop pour attendre et je remercie le président Bassirou Diomaye Faye et le Gouvernement sénégalais pour leur engagement sans failles pour rétablir la vérité totale sur ce massacre de Thiaroye 44", a notamment laissé entendre le président gambien.

Adama Barro prenait part à la cérémonie officielle de commémoration du 81ème anniversaire du massacre à Thiaroye des Tirailleurs sénégalais, en présence d'autres délégations étrangères dont le vice-président Ivoirien, Tiemoko Meyliet Koné.

"Le meilleur mémorial du Sénégal, c'est de montrer que l'Afrique est digne. On doit enseigner (aux générations actuelles et futures) une Afrique résiliente qui contrôle ses ressources et qui offre des opportunités et de la prospérité à sa jeunesse", a-t-il poursuivi.