Sénégal: Début de la cérémonie officielle de commémoration de Thiaroye 44

Thiaroye — La cérémonie de commémoration du 81eme anniversaire des Tirailleurs sénégalais vient de débuter au camp militaire de Thiaroye, dans la grande banlieue dakaroise, sous la présidence du Chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.

Peu avant son arrivée au camp militaire de Thiaroye, Bassirou Diomaye Faye avait procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs au cimetière des tirailleurs pour leur mémoires, avant de se recueillir en leur mémoire.

Son homologue Gambien Adama Barro, ainsi que les représentants de chefs d'Etat des pays d'où sont originaires ces tirailleurs sénégalais avaient précédé le chef de l'Etat au camp de Thiaroye, où le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, et le Premier ministre Ousmane Sonko, étaient déjà en place.

Des membres des gouvernement, du corps diplomatique, ainsi que des officiers militaires, des députés et des élus territoriaux prennent également part à la cérémonie.

Le 1er décembre 1944, des tirailleurs sénégalais avaient été massacrés au camp de Thiaroye, près de Dakar.

Ils réclamaient le paiement de leurs indemnités et le versement du pécule qui leur était promis depuis des mois par les autorités politiques et militaires de la France.

Ce massacre longtemps occulté par les autorités françaises suscite encore aujourd'hui de nombreuses questions.

La décision des autorités sénégalaises d'instituer une journée de commémoration de ce massacre s'inscrit dans une optique de réappropriation de ces évènements.

Ces tirailleurs venaient de la Côte d'Ivoire, du Dahomey (actuel Bénin), du Gabon, de la Haute-Volta (actuel Burkina Faso), de l'Oubangui-Chari (le Tchad et la Centrafrique actuels), du Sénégal, du Soudan français (actuel Mali), du Niger et du Togo.