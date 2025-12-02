Afrique de l'Ouest: Le Sénégal et le Togo unis dans le devoir de mémoire

Le Sénégal commémore ce lundi le 81e anniversaire du massacre de Thiaroye, l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire coloniale française en Afrique de l'Ouest.

Le 1er décembre 1944, des soldats africains démobilisés de l'armée française, dont une majorité de tirailleurs sénégalais, furent violemment réprimés pour avoir réclamé le paiement de leurs arriérés de solde et protesté contre les conditions difficiles de leur rapatriement après la Seconde Guerre mondiale.

Au fil des décennies, Thiaroye est devenu plus qu'un simple fait historique. Pour de nombreux Africains, il symbolise la lutte pour la dignité, la justice et la reconnaissance des soldats africains qui ont combattu pour la France.

Ce drame reste aujourd'hui un marqueur essentiel de la mémoire collective en Afrique de l'Ouest.

Le Togo prend part à cette commémoration avec une délégation officielle conduite par Komi Sélom Klassou, président de l'Assemblée nationale, présent au nom du président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Selon le cabinet du président de l'Assemblée, « le Togo illustre ainsi la solidité des liens fraternels entre nos deux nations et notre détermination commune à honorer la mémoire des tirailleurs sénégalais, dont le sacrifice demeure gravé dans la conscience de nos peuples ».

À son arrivée à Dakar, Komi Sélom Klassou a été accueilli par son homologue sénégalais, El Malick Ndiaye.