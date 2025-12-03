Afrique de l'Ouest: BCEAO - La dernière session du CPM met en lumière la résilience économique régionale

Quatrième et dernière session du Comité de Politique Monétaire (CPM) au titre de l’année 2025 de la BCEAO présidée par le Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou

La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a tenu, ce 3 décembre, au siège de l'institution à Dakar, la quatrième et dernière session du Comité de Politique Monétaire (CPM) au titre de l'année 2025.

L'objectif de cette session était d'examiner, entre autres points inscrits à l'ordre du jour, le Rapport sur la politique monétaire dans l'UMOA, qui sera présenté en même temps que le cadrage macroéconomique. C'est ce qu'a indiqué le Gouverneur de la BCEAO, M. Jean-Claude Kassi Brou, qui a présidé ladite session.

Selon lui, ce rapport, élaboré par les services de la BCEAO, présente une synthèse de l'évolution récente de l'environnement international et régional. « Les perspectives contenues dans ce rapport sont issues du cadrage macroéconomique couvrant les années 2025-2030. Il met en exergue les perspectives d'inflation, de croissance et de stabilité extérieure, et formule également des recommandations de politiques économiques », a-t-il souligné.

La rencontre a également permis au Gouverneur de revenir sur l'activité économique de la région tout au long de l'année. D'après lui, l'année qui s'achève s'annonce globalement favorable, avec une croissance économique mondiale résiliente dans un contexte où l'inflation est demeurée contenue dans la plupart des régions, proche des cibles des banques centrales.

« Les tensions commerciales se sont également atténuées au cours de la période récente, à la faveur des accords conclus entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux », a-t-il assuré.

S'agissant des perspectives mondiales, M. Kassi Brou a rappelé que « les dernières projections publiées par le FMI en octobre 2025 situent le rythme de progression de l'activité économique mondiale à 3,2 % en 2025 après 3,3 % en 2024 ». Au niveau de l'UEMOA, il a souligné que « l'activité économique est demeurée vigoureuse au troisième trimestre 2025, avec une croissance de 6,6 % en glissement annuel, après une hausse de 6,5 % enregistrée au deuxième trimestre ».

Le Gouverneur a également dressé un bilan satisfaisant du dynamisme observé dans l'ensemble des secteurs, en particulier dans les industries extractives et les services. Selon lui, ce dynamisme laisse augurer, pour l'année 2025, une croissance robuste projetée à 6,7 %, avec un taux d'inflation ressorti à –1,3 % au troisième trimestre 2025, après 0,3 % un trimestre plus tôt.

« Ce repli des prix à la consommation est principalement dû à la baisse des coûts des produits alimentaires et énergétiques importés, ainsi qu'à l'approvisionnement suffisant des marchés en produits locaux, à la faveur des bonnes récoltes de la campagne agricole 2025/2026 », a indiqué le Gouverneur.

Le taux d'inflation estimé pour l'ensemble de l'année 2025 se situerait ainsi à 0,2 %. S'agissant des comptes extérieurs, la situation s'est améliorée, traduisant l'évolution favorable des termes de l'échange et l'impact positif de la mobilisation des ressources extérieures par les États.

Pour le Gouverneur de la BCEAO, les conditions monétaires se sont également globalement assouplies au cours du troisième trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, soutenues par un niveau de liquidité adéquat dans le système bancaire et par la récente baisse des taux directeurs décidée par le Comité de Politique Monétaire en juin 2025.