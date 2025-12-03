Afrique de l'Ouest: La BCEAO maintient son principal taux directeur à 3,25%

4eme et dernière session ordinaire du comité de politique monétaire au titre de l'année 2024 de la BCEAO présidée par le gouverneur Jean-Claude Kassi Brou

Réuni ce mercredi 03 décembre à Dakar, le Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a décidé de maintenir inchangés ses principaux instruments, reconduisant le taux directeur à 3,25 % et le taux du guichet de prêts marginaux à 5,25 %, en vigueur depuis le 16 juin 2025. Le coefficient des réserves obligatoires reste quant à lui fixé à 3 %.

Une croissance robuste malgré un contexte mondial incertain

Selon le Gouverneur de la BCEAO M. Jean-Claude Kassi Brou, ces décisions s’appuient sur l’analyse de la conjoncture économique récente dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Les performances restent soutenues, avec un taux de croissance du PIB réel estimé à 6,6 % au troisième trimestre 2025, après 6,5 % au trimestre précédent.

La demande intérieure, les investissements dans les infrastructures socio-économiques ainsi que la bonne tenue des secteurs agricole, extractif et manufacturier ont contribué à cette dynamique. Les crédits au secteur privé ont progressé de 6 % sur un an à fin septembre, confirmant un financement adéquat de l'économie.

Pour l’ensemble de l’année, la croissance de l’UEMOA devrait atteindre 6,7 %, contre 6,2 % en 2024.

Recul de l’inflation et amélioration du commerce extérieur

L’inflation a poursuivi sa décrue, ressortant à –1,3 % au troisième trimestre 2025, principalement sous l’effet de la baisse des prix internationaux des produits alimentaires et énergétiques, et de l’augmentation de l’offre locale de céréales. À l’échelle annuelle, elle devrait s’établir en moyenne à 0,2 %, contre 3,5 % en 2024.

Les échanges extérieurs de l’Union se sont également renforcés, portés par la hausse des exportations de produits pétroliers, la progression des cours de l’or et du cacao, ainsi que par la diminution des coûts des importations alimentaires et énergétiques. Les ressources extérieures mobilisées par les États membres ont soutenu cette évolution positive.

Une politique monétaire prudente face aux risques persistants

Malgré ces indicateurs favorables, le CPM souligne la persistance de risques liés aux tensions géopolitiques mondiales, aux incertitudes économiques internationales et à la situation sécuritaire régionale. Ceux-ci pourraient peser sur l’évolution des prix et sur les perspectives économiques de l’Union.

Dans ce contexte, la BCEAO privilégie une approche prudente. Le maintien des taux directeurs vise à préserver la stabilité monétaire et financière tout en accompagnant la croissance.

Des réformes en cours et un appel à la discipline budgétaire

Le Comité a également adopté un avis favorable concernant des propositions d’ajustement du taux d’usure dans l’Union, qui seront soumises au Conseil des ministres de l’UEMOA lors de sa prochaine session.

Le Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou a par ailleurs insisté sur la nécessité pour les États de poursuivre les efforts de consolidation budgétaire et de mobilisation de ressources extérieures concessionnelles, afin de garantir la viabilité financière de l’Union.

En clôturant les travaux, le Gouverneur a adressé ses vœux de fin d’année aux participants, formulant l’espoir d’une année 2026 marquée par la paix, la stabilité et la prospérité pour les populations de l’Union.