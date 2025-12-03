Sénégal: Dix films sélectionnés pour la compétition officielle de la huitième édition du 'Festival Dakar Court'

Dakar — Dix films ont été retenus pour la compétition officielle de la huitième édition du Festival international du court métrage de Dakar dénommé "Festival Dakar court" prévue du 9 au 13 décembre prochain dans la capitale sénégalaise, a-t-on appris, des organisateurs.

"Nous avons reçu 328 films de 48 nationalités dont 51 films sénégalais et 92 réalisatrices. Sur ces films, dix sont sélectionnés pour la compétition officielle", a dit, mardi, la directrice du festival, Maguette Betty Danfakha, lors d'une conférence de presse organisée en prélude de ce festival.

Elle a précisé que sur les dix films retenus, cinq ont été réalisés par des femmes.

"Les dix films proviennent de neuf pays, notamment, le Sénégal, la France, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Canada, le Rwanda, la Tunisie, la Martinique et l'Ethiopie", a ajouté Mme Danfakha.

La 8ème édition de ce festival a comme thème "le patrimoine cinématographique africain et sa jeunesse".

Le jury de la compétition officielle de cette année sera présidé par l'actrice et réalisatrice française d'origine sénégalaise et malienne "Aïssa Maïga", ainsi que l'enseignant et réalisateur Gora Seck, la productrice tunisienne Dora Bouchoucha, Alain Sembene, fils de Ousmane Sembene et la cinéaste documentariste Béatrice Soulé.

Six films d'écoles et d'initiatives sélectionnés seront également en compétition et seront projetés le 10 décembre prochain.

Pour le programme "talent Dakar Court", la direction du festival, a dit avoir reçu 181 candidatures dont 77 de femmes pour 23 nationalités. Sur ces candidatures, dix-neuf seulement, ont été retenues pour la formation en réalisation.

Concernant le programme "talent Dakar Court critique" dédié aux jeunes journalistes culturels, 15 participants venant du Sénégal et de la sous-région ouest-africaine ont été sélectionnés.

Selon les organisateurs, le Festival Dakar court décernera, lors de cette édition, des prix honorifiques à quelques critiques de cinéma pour "leur engagement historique" à cet évènement, le mardi 9 décembre à l'occasion de la cérémonie d'ouverture prévue à l'Institut français de Dakar.

Il s'agit de la journaliste de l'Agence de presse sénégalaise Fatou Kiné Sène, du journaliste et universitaire Baba Diop ainsi que du journaliste français, Olivier Barlet. Ces derniers sont tous des critiques de cinéma, membres de la Fédération africaine de la critique cinématographique (Facc).

Cette distinction leur sera remise pour leur engagement historique envers Dakar court et leur contribution exceptionnelle à la critique cinématographique africaine et à sa transmission.

Maguette Betty Danfakha, a indiqué qu'il est également prévu un prix honorifique en hommage au réalisateur et pionnier du cinéma sénégalais, voir africain, Ousmane Sembène (1923-2007), considéré comme le père du cinéma africain.

Son fils Alain Sembène sera présent pour recevoir cette distinction, a-t-elle affirmé.

"Et nous aurons aussi un prix pour le cinéma Canal Olympia, pour lequel nous avons appris tristement qu'il allait fermer le 14 décembre", a-t-elle encore dit.

" (...) sur tout l'écosystème du cinéma, toutes les formes de cinéma, à savoir le documentaire, le court métrage, la série, il est très important qu'il y ait des lieux et des moments comme "Dakar Court", a quant à lui, indiqué, le directeur de l'Institut français du Sénégal, Laurent Vigiué, se réjouissant que le festival soit maintenant installé dans le calendrier national, régional et international.

Le cinéaste Moly Kane, initiateur et président de l'association "Cinémarekk" a déclaré que "les équipes travaillent dur pour que ce festival puisse continuer à être l'un des rendez-vous les plus importants du paysage cinématographique sénégalais".

Le Festival Dakar Court est co-organisé par l'association "Cinémarkk" et l'Institut français du Sénégal, avec le soutien du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, de la direction de la Cinématographie et l'expertise du Festival international du Court-métrage de Clermont-Ferrand (France).