Le monde du coupé-décalé est en deuil suite à la terrible nouvelle annoncée ce 3 décembre 2025. Un an seulement après avoir scellé leur union, Nadiya Sabah, l'épouse tant aimée de l'artiste ivoirien Ariel Sheney, est décédée.

Le couple avait échangé ses voeux en grande pompe en décembre 2024, marquant un moment de joie intense dans le paysage médiatique et musical africain. Cette disparition soudaine, survenant presque jour pour jour après leur mariage, plonge l'artiste et ses nombreux fans dans une profonde tristesse et un sentiment d'injustice face à un destin si cruel.

L'histoire d'amour entre l'artiste, de son vrai nom Jean Ariel, et son épouse, s'est déroulée sous le regard bienveillant du public. Au-delà des paillettes et des succès musicaux, l'artiste avait fait preuve d'une force et d'un engagement inébranlables en épousant sa compagne alors qu'elle menait un combat courageux contre le cancer. Les reportages et interviews de l'époque avaient mis en lumière la détermination de Nadiya Sabah, qui est restée une source d'inspiration par sa résilience et son optimisme, même face à la maladie.

Leur union était d'ailleurs perçue par beaucoup comme un témoignage poignant d'amour véritable, allant au-delà des épreuves. Ariel Sheney, souvent surnommé « Le Colonel Lobôfouêt », avait toujours affiché publiquement son soutien indéfectible à sa femme, faisant de leur relation un symbole de fidélité et de sacrifice mutuel.

Cette perte tragique intervient dans un contexte où l'artiste, également connu pour son engagement citoyen en tant que président national du FCC (Front des Citoyens pour le Changement), est particulièrement actif. Le décès de celle qui était son « pilier et sa source d'inspiration » laisse un vide immense. Les messages de condoléances affluent de la part d'autres figures du showbiz, d'hommes politiques et, bien sûr, de la vaste communauté de ses auditeurs. C'est l'ensemble de la scène culturelle ivoirienne qui rend hommage à cette jeune femme partie trop tôt, dont la dignité face à l'adversité restera gravée dans les mémoires.

Les démarches pour les obsèques et le recueillement de la famille seront certainement annoncées dans les prochains jours. Pour l'heure, la priorité reste le soutien psychologique à l'artiste dans cette épreuve. Ce tragique événement vient rappeler la fragilité de la vie et l'importance du soutien dans les moments difficiles. Décès Nadiya Sabah est un mot-clé qui, malheureusement, domine aujourd'hui l'actualité en Côte d'Ivoire. Nous adressons nos sincères condoléances à l'artiste et à toute sa famille.