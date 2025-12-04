Cote d'Ivoire: Nadiya Sabeh, l'épouse d'Ariel Sheney, s'est éteinte ce mercredi 03 décembre

La Côte d'Ivoire pleure aujourd'hui l'une de ses figures médiatiques les plus appréciées. Nadiya Sabeh, chroniqueuse, actrice, comédienne, animatrice télé et épouse de l'artiste Ariel Sheney est décédée ce mercredi 03 décembre 2025, suite à un cancer du sein, laissant derrière elle un immense vide dans le paysage audiovisuel ivoirien.

Il y a plusieurs années, Nadiya avait été diagnostiquée d'un cancer. Malgré l'annonce difficile, elle a fait preuve d'une force admirable. Entre traitements médicaux, prières et soutien de ses proches, elle avait su faire face à la maladie avec courage. Elle avait d'ailleurs confié, il y a quelque temps, se sentir mieux, même si elle poursuivait encore des soins réguliers.

Durant cette période éprouvante, Nadiya Sabeh n'a jamais cessé de se battre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. Elle s'était engagée activement dans la sensibilisation contre le cancer, organisant des conférences, partageant des messages d'espoir et apportant son soutien matériel et moral aux personnes touchées par la maladie. Elle avait fait de son combat personnel un message universel de solidarité, de résilience et d'amour.

Malgré les douleurs et les moments d'incertitude, elle avait retrouvé sa joie de vivre, elle illuminait les plateaux de télévision de sa présence chaleureuse et de son sourire contagieux, offrant aux téléspectateurs des instants de bonheur authentique. L'émission Sambè-Sabeh, qu'elle avait animée durant les dernières vacances scolaires, en est un témoignage vibrant.

Artistes, fans, amis, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est sous le choc. Nadiya Sabeh laisse l'image d'une battante, qui continuera d'inspirer bien après son départ.