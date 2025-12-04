Congo-Kinshasa: Lamuka qualifie l'accord de Washington de 'véritable capitulation' pour la RDC

La coalition de l'opposition, Lamuka dénonce l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, prévu pour signature ce jeudi 4 décembre à Washington, le qualifiant de capitulation économique imposée et exigeant sa renégociation. Son porte-parole, Prince Epenge, argue que cet accord triangulaire États-Unis-RDC-Rwanda viole la souveraineté congolaise :

« L'accord que M. Félix Tsitsiké s'apprête à signer est en vérité d'ordre économique intriangulaire, Etats-Unis, Congo et le Rwanda. Nous sommes ouverts à coopérer économiquement avec la superpuissance mondiale, mais quant au Rwanda, il faut qu'on nous laisse le choix. Nous sommes un État indépendant et souverain, de choisir avec qui nous voulons coopérer économiquement. »

Il insiste sur le droit de la RDC à choisir librement ses partenaires sans imposition américaine ou rwandaise.

Exigences de Lamuka

Reconnaissance officielle par le Rwanda de la traque des FDLR sur sol congolais,

Retour officiel des FDLR au Rwanda pour un dialogue inter-rwandais,

Organisation d'un dialogue inclusif inter-congolais,

Pas de signature sans retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais.

Prince Epenge avertit que signer dans cette configuration actuelle équivaudrait à une capitulation, appelant à une négociation préalable.