Afrique: Mondial 2026 - Des sélectionneurs africains bien décidés à aller le plus loin possible

C'est désormais officiel, les équipes qualifiées pour le prochain Mondial savent à quoi s'en tenir. Côté continent africain, quelques sélectionneurs ont réagi au micro de RFI à la suite du tirage au sort.

Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal (Groupe I : France, Sénégal, Norvège, Vainqueur du barrage Fifa 2)

« On connaît bien la France, la France nous connaît bien. Ce sont deux pays frères qui se connaissent bien. C'est un plaisir de les retrouver. Ça rappelle des souvenirs. En tant que joueur, on l'a vécu en 2002 (au Mondial battus 1-0 sur un but de Papa Bouba Diop, ndlr). Après 24 ans, il y aura encore ce match unique en tête. Mais c'est trop tôt pour en parler parce que nous, on a une compétition qui est la CAN et qui est très importante (décembre et janvier, ndlr).

Donc on se prépare. Après, on aura en tête la Coupe du monde. Concernant les autres équipes, la Norvège a des individualités énormes comme la France. Ce n'est pas un groupe facile. De toute manière, pour aller très loin dans une compétition comme ça, il faut battre les grands. »

Emerse Faé, sélectionneur de la Côte d'Ivoire (Groupe E : Allemagne, Équateur, Côte d'Ivoire, Curaçao)

« C'est relevé. Après c'est la Coupe du monde. Quand vous êtes chapeau 3, vous avez des chances d'avoir un groupe très relevé. Après, ce qui me fait un peu peur, c'est que ce sont des équipes qui ne sont pas réputées.

On ne s'attend jamais à ce genre d'équipes. Mais quand je prends une équipe comme l'Équateur par exemple, c'est une équipe qui, sur les dernières compétitions internationales, a montré qu'elle savait jouer au foot. C'est une équipe qui a beaucoup d'énergie, qui joue pour marquer, avec son foot offensif. Donc, ça va être des matchs plus difficiles que le nom peut laisser croire. On va essayer de passer le premier tour de la Coupe du monde pour la première fois de l'histoire du football ivoirien.

Walid Regragui, sélectionneur du Maroc (Groupe C : Brésil, Maroc, Écosse, Haïti)

« On va se concentrer match après match. On va déjà jouer le Brésil. On va respecter tous nos adversaires pour être à la hauteur de cette Coupe du monde. C'est toujours une erreur de croire qu'on est qualifié d'avance. Le Brésil, quoi qu'il arrive, ça reste le Brésil et ça reste toujours un potentiel vainqueur. Donc avoir un des potentiels vainqueurs dans notre groupe et a fortiori jouer le premier match, ce n'est jamais facile.

Ils ont récupéré un des meilleurs entraîneurs au monde avec beaucoup d'expérience (Carlo Ancelotti, ndlr). Il va leur donner de la tranquillité. Nous allons essayer d'être à la hauteur pour rendre fiers nos supporters comme on le fait à chaque fois. L'essentiel, c'est d'être à la hauteur. Je dis toujours que de jouer le premier match contre un gros, ça nous fait entrer dans la compétition. Et, quoiqu'il arrive, ça va nous faire grandir pour ensuite voir ce qui pourra se passer après. On joue un des favoris d'entrée et eux, ils joueront aussi un des favoris d'entrée. »

Propos recueillis par Frédéric Suteau à Washington lors du tirage au sort le 5 décembre