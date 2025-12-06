Afrique: Tirage au sort de la coupe du monde 2026 - Le Sénégal dans le groupe de la mort avec la France et la Norvège

Logé dans le groupe I de la Coupe du monde 2026 de football, le Sénégal aura droit à un remake contre la France, 24 ans après. Le tirage au sort a été effectué hier, vendredi 5 décembre 2025 au John F. Kennedy Center for the Performing Arts, à Washington. En dehors des Bleus, il y a aussi la Norvège de Erling Haaland et d'un barragiste (Irak, Bolivie ou Suriname).
Une pluie de personnalités du ballon rond et au-delà se sont donnés rendez-vous au John F. Kennedy Center for the Performing Arts, à Washington, aux Etats-Unis pour le tirage au sort du Mondial 2026 qui se tiendra simultanément au pays de l'Oncle Sam, au Canada et au Mexique. Dans ce parterre figure la délégation sénégalaise dont le président de la Fédération, Abdoulaye Fall, et le sélectionneur Pape Thiaw qui ont pu assister à un tirage peu clément.
En effet, classé dans le chapeau 2, les « Lions » sont logés dans le groupe I en compagnie de la France, de la Norvège et d'un barragiste (Irak, Bolivie ou Suriname). Une sorte de groupe de la mort vu que deux des meilleurs attaquants au monde seront en face : Kylian Mbappé (France) et Erling Haaland (Norvège). Des « Messieurs buts » qui peuvent donner du fil à retordre à notre défense. Les protégés de Pape Thiaw ont aussi leur atout à faire valoir. De l'expérience, incarnée par Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye et Ismaila Sarr, à la jeunesse de Iliman Ndiaye, Ibrahima Mbaye, Assane Diao et Mamadou Sarr.
Le match d'ouverture les opposera aux Bleus le 16 juin à New York. Un remake d'autant qu'ils n'avaient plus croisé cet adversaire depuis la victoire surprenante au bal d'entrée du Mondial 2002. A l'époque, Feu Pape Bouba Diop avait marqué l'unique but. Les deuxième et troisième matchs de poule auront lieu les 22 et 26 juin à Philadelphie et Toronto (Canada).
VOICI LA COMPOSITION DES GROUPES
Groupe A
Mexique
Afrique du Sud
Corée du Sud
Danemark ou Macédoine ou République tchèque ou Irlande
Groupe B
Canada
Italie ou Irlande du Nord ou Pays de Galles ou Bosnie
Qatar
Suisse
Groupe C
Brésil
Maroc
Haïti
Écosse
Groupe D
États-Unis
Paraguay
Australie
Turquie ou Roumanie ou Slovaquie ou Kosovo
Groupe E
Allemagne
Curaçao
Côte d'Ivoire
Équateur
Groupe F
Pays-Bas
Japon
Ukraine ou Suède ou Pologne ou Albanie
Tunisie
Groupe G
Belgique
Égypte
Iran
Nouvelle-Zélande
Groupe H
Espagne
Cap-Vert
Arabie saoudite
Uruguay
Groupe I
France
Sénégal
Irak ou Bolivie ou Suriname
Norvège
Groupe J
Argentine
Algérie
Autriche
Jordanie
Groupe K
Portugal
RD Congo ou Jamaïque ou Nouvelle-Calédonie
Ouzbékistan
Colombie
Groupe L
Angleterre
Croatie
Ghana
Panama