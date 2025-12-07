Bénin: Patrice Talon promet des sanctions après la tentative de coup d'Etat déjouée

Présidence de la République du Bénin
Président béninois Patrice Talon
7 Décembre 2025
allAfrica.com
Par Mame Maimouna Sy

Le président béninois Patrice Talon s’est adressé à la nation ce soir, quelques heures après qu’une tentative de coup d’État a été déjouée par les forces de défense et de sécurité. Dans une déclaration solennelle, le chef de l’État a dénoncé une « mutinerie » menée par un « groupuscule de soldats » qui, selon lui, ont agi sous de « fallacieux prétextes » pour s’attaquer aux institutions de la République.

Selon Patrice Talon, cette action aurait pu « plonger le pays dans une aventure sans lendemain » et compromettre les progrès réalisés ces dernières années. Le Président, en sa qualité de Chef suprême des armées, affirme avoir pris immédiatement les mesures nécessaires, en coordination avec le haut commandement militaire, pour « faire échec à l’œuvre des aventuriers » et garantir la stabilité nationale.

Le chef de l’État a salué la « loyauté » et le « sens du devoir » des forces de défense et de sécurité, soulignant que celles-ci sont restées républicaines et ont permis de neutraliser les mutins et de reprendre toutes les positions stratégiques. Il a assuré que la tentative de déstabilisation « ne restera pas impunie ».

Patrice Talon a également exprimé sa compassion envers les victimes de ces événements et a promis que tout serait mis en œuvre pour retrouver les personnes encore retenues par les mutins en fuite.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au cours de son allocution, le président a remercié les Béninois de l’intérieur et de la diaspora pour leurs messages de soutien tout au long de la journée, affirmant que cette mobilisation a renforcé la détermination des autorités à rétablir l’ordre.

Il a enfin assuré que la situation est désormais « totalement sous contrôle » et a invité la population à reprendre normalement ses activités dès ce soir. Le maintien de la sécurité et de l’ordre public sur l’ensemble du territoire est, selon lui, pleinement garanti.

Tagged:
Copyright © 2025 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.