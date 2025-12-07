Bénin: Coup de force avorté - Le ministre de l'Intérieur affirme que la situation est sous contrôle

Gouvernement du Benin
Ministre de l'intérieur du Bénin
7 Décembre 2025
allAfrica.com
Par Martin Kevin

Dimanche matin, le Bénin a été secoué par une tentative de coup d'État. Un groupe de militaires s'est emparé de la télévision publique pour annoncer avoir « démis de ses fonctions » le président Patrice Talon. Cependant, le gouvernement, par la voix de son Ministre de l'Intérieur, a rapidement affirmé que la situation était maîtrisée et que l'armée loyaliste était en contrôle.

L'annonce des putschistes et la réaction du gouvernement

L'alerte a été donnée en début de matinée lorsque des soldats se désignant comme le « Comité militaire pour la refondation » (CMR) ont fait leur déclaration sur la télévision nationale béninoise. Selon RFI, ces militaires ont affirmé que le Lieutenant-Colonel Tigri Pascal avait été nommé président de ce « Comité de la refondation militaire ». Le signal de la chaîne a été coupé peu après l'annonce.

Face à cette « mutinerie », le gouvernement a réagi. Le Ministre de l'Intérieur, Alassane Seidou, a pris la parole pour rassurer la nation. Il a indiqué qu'un « groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État ». Il a cependant souligné que « les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines ».

Le Ministre de l'Intérieur confirme l'échec de la manœuvre

Le Ministre Alassane Seidou a affirmé que la riposte de l'armée a « permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre ». Le président est en sécurité et l'armée loyaliste est en contrôle.

Afin de restaurer la normalité, le Ministre de l'Intérieur a invité « les populations à vaquer normalement à leurs occupations ».

Une source militaire, s'exprimant plus tôt, avait déjà confirmé que la situation était « sous contrôle ». Elle avait précisé que les putschistes n'avaient réussi à prendre « ni le domicile du chef de l'État », ni « la présidence de la République ». D'après RFI, la déclaration des putschistes n'a plus été rediffusée et le signal de la chaîne publique Bénin TV ne fonctionne plus.

 

Confusion et sécurité à Cotonou

Malgré les assurances du gouvernement, la confusion règne à Cotonou. Des tirs ont été entendus près de la zone du port et de la présidence il y a quelques heures, comme l'a rapporté RFI citant une source sécuritaire qui a très vite évoqué une tentative de Coup d'Etat en cours.

Les voies d'accès à la présidence de la République sont bloquées par des chicanes, et des policiers dévient la circulation. Des chars ont également été vus roulant à vive allure en direction du boulevard de la Marina. D'après RFI, la situation demeure confuse pour les Béninois qui n'ont pas encore de réponses claires.

