Le Centre d'Études et de Recherches de la Corne de l'Afrique a lancé aujourd'hui son premier conférence international 2025 sur la guerre au Soudan et ses impacts régionaux. L'événement, qui se tient du 7 au 9 décembre, avec la participation du vice-président du Conseil de souveraineté Malik Agar ainsi que universitaires, chercheurs et étudiants.

Le secrétaire générale du Centre Dr. Fatima a indiqué que la guerre a profondément affecté la société soudanaise, l'économie, l'environnement et les médias, tout en fragilisant la stabilité des pays voisins, y compris dans le Sahel, l'Afrique de l'Ouest et le monde arabe, Par conséquent, le centre estime que cette question devrait faire l'objet d'un débat approfondi entre scientifiques et experts afin de parvenir à une vision claire de la nature de la guerre et de ses effets persistants sur les pays voisins de la région.

Le conférence, qui présente plus de 100 papiers de travail, vise à analyser en profondeur la crise et ses conséquences durables, et à proposer des solutions éclairées pour la région.

Il est à noter que ,selon le secrétaire général_ le centre basé au Soudan, reste indépendant et se consacre à renforcer les connaissances et les partenariats régionaux dans la Corne de l'Afrique.