Soudan: Le premier ministre condamne le bombardement d'une crèche et d'un hôpital à Kalugi

Le Premier ministre Dr. Kamil Idris a qualifié le bombardement d'une crèche et d'un hôpital dans la localité de Kalugi, dans l'État du Sud Kordofan , par la milice rebelle FSR (Forces de Soutien Rapide), d'acte barbare et sauvage

. Il a ajouté que l'attaque constitue un crime de guerre complet, confirmant une fois de plus que cette milice répond à tous les critères la classant comme une organisation terroriste ciblant les civils, y compris des enfants.

Le Premier ministre a appelé les organisations internationales et de défense des droits humains à condamner cet acte atroce, inédit et inhumain, perpétré par la milice rebelle et ses soutiens impliqués dans la planification, le financement et la formation.

Cette déclaration est venue lors d'un appel téléphonique que le Premier ministre a effectué aux familles des victimes, aux responsables de la localité de Kalugi, à son directeur exécutif, ainsi qu'au wali du Kordofan du Sud.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dr. Kamil Idris a promis un soutien total aux victimes et aux personnes affectées, affirmant que le gouvernement apportera toutes les aides nécessaires afin de renforcer la résilience de l'État et de soutenir ses efforts pour rétablir la stabilité.

Le Premier ministre a également dénoncé l'acharnement de la milice contre les infrastructures civiles et les services publics, rappelant l'attaque récente contre la station électrique de Roseires, en violation flagrante de toutes les normes et lois internationales et humanitaires.

À cet égard, il renouvelle son appel aux Nations unies, aux organisations des droits humains et à toutes les voix libres dans le monde à condamner la milice et à la désigner comme organisation terroriste.