Sénégal: Ousmane Sonko souhaite que le PASTEF ait « 1 million d'adhérents actifs d'ici fin 2026 »

8 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Oumar Boubacar Ndongo

Lors de la Journée des martyrs ce dimanche 7 décembre 2025, Ousmane Sonko a rendu hommage aux victimes des manifestations de la période 2021-2024. Le président de PASTEF a également souligné que son parti devait être la caisse de résonance de la volonté de ces personnes tombées au combat.

Il en a donc profité pour donner des directives à ses militants, afin que le parti gagne en vitalité. « Je lance donc un ordre, mes chers amis, l'ordre du devoir sacré, à la grande famille patriotique : celui de consolider la grande "armée civique" de PASTEF avec l'objectif d'avoir 1 million d'adhérents actifs d'ici fin 2026.

Chaque carte est un engagement pour la démocratie, pour la liberté et pour la réussite du projet. Il faut revitaliser au moins 10 000 cellules de PASTEF et de vigilance citoyenne. Dans chaque quartier, chaque village, soyez les sentinelles de l'éthique, de la bonne gouvernance et de la souveraineté », demande-t-il.

