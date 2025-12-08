Sénégal: Sonko sur la présidentielle de 2029 - « Après 2024, personne ne pourra m'empêcher de participer à une élection »

Lors de cette journée dédiée aux victimes des événements politiques de mars 2021 à mars 2024, le leader de Pastef et Premier ministre, Ousmane Sonko, ne s'est pas limité à réaffirmer son engagement pour que justice soit rendue. Dans son discours, il est également revenu sur son rôle dans la candidature de l'actuel chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qu'il avait soutenu comme « plan B » afin de contourner la stratégie du régime sortant de Macky Sall, alors déterminé, selon lui, à l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle.

Ousmane Sonko a surtout donné rendez-vous à ses partisans en 2029.

« Pour toutes les élections à venir, si je n'y participe pas, c'est que je l'aurai voulu. Beaucoup d'entre eux ne pensent qu'à cela. Dès qu'ils entendent ma candidature, ils ne tiennent plus en place. Ils en font des cauchemars, sans nul doute. Cette question est derrière nous », a-t-il déclaré, avant de marteler :« Après 2024, personne ne pourra m'empêcher de participer à une élection. » Par ailleurs, il a annoncé la reprise de la tournée politique de son parti « Néméku Tour » dans les départements et régions, ainsi que la tenue du congrès de Pastef prévue pour avril 2026.