Afrique: Coupe du monde 2026 - Les sélections africaines savent déjà à quoi s'en tenir

Le tirage au sort de la première Coupe du monde 2026 à 48 équipes a été effectué le 5 décembre à Washington aux Etats Unis. Les sélections africaines officiellement qualifiées savent déjà à quoi s'en tenir.

Les 48 équipes qualifiées ont été placées dans douze groupes de quatre chacun. La Coupe du monde se disputera du 11 juin au 19 juillet aux Etats Unis, au Mexique et au Canada. Les Lions de l'Atlas du Maroc avaient réussi à briser au cours de la dernière édition le plafond de verre en atteignant le dernier carré.

Pour cette édition, les sélections africaines rêvent grand. Le match d'ouverture mettra aux prises le Mexique à l'Afrique du sud comme en 2010. Les deux sélections avaient fait jeu égal 1-1 en terre sud africaine.

La composition des groupes

Groupe A : Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud et Barragiste européen voie D (Tchéquie, Irlande, Danemark ou Macédoine du Nord)

Groupe B : Canada, Barragiste européen voie A (pays de Galles, Bosnie-Herzégovine, Italie ou Irlande du Nord), Qatar et Suisse

Groupe C : Brésil, Maroc, Haïti et Écosse

Groupe D : États-Unis, Paraguay, Australie et Barragiste européen voie C (Slovaquie, Kosovo, Turquie ou Roumanie)

Groupe E : Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire et Équateur

Groupe F : Pays-Bas, Japon, Barragiste européen voie B (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie) et Tunisie

Groupe G : Belgique, Égypte, Iran et Nouvelle-Zélande

Groupe H : Espagne, Cap-Vert, Arabie saoudite et Uruguay

Groupe I : France, Sénégal, Barragiste intercontinental voie 2 (Bolivie, Suriname ou Irak) et Norvège

Groupe J : Argentine, Algérie, Autriche et Jordanie

Groupe K : Portugal, Barragiste intercontinental voie 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque ou République démocratique du Congo), Ouzbékistan et Colombie

Groupe L : Angleterre, Croatie, Ghana et Panama