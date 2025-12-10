Sénégal: Radiographie du soft power russe au pays

analyse

C'est avant tout via son soft power - médias, langue, culture, bourses pour les étudiants... - que la Russie renforce son implantation au Sénégal, même si les dimensions géopolitique, militaire, énergétique et économique des relations bilatérales sont également en progression.

Dans un contexte mondial marqué par une recomposition des alliances, le Sénégal cherche - tout spécialement depuis l'arrivée à la présidence en mars 2024 de Bassirou Diomaye Faye - à diversifier ses partenariats tout en préservant sa souveraineté. L'évolution des relations entre Dakar et Moscou reflète les mutations plus larges du rôle de la Russie en Afrique de l'Ouest.

Au niveau économique, la présence russe reste faible en Afrique en général, y compris au Sénégal. Et même si un accord de coopération militaire a été signé fin 2023 avec Dakar, c'est surtout à travers l'expansion de son soft power que Moscou s'impose, s'appuyant notamment sur ses instruments culturels et éducatifs tels que l'agence fédérale Rossotroudnitchestvo (« Coopération russe »), la Fondation Russkiy Mir (« Monde russe ») et sur ses médias internationaux Sputnik et RT.

Une présence économique très marginale

La Chambre de commerce et d'investissement d'Afrique, de Russie et d'Eurasie a été ouverte à Dakar en 2024, ce qui témoigne d'une volonté d'explorer de nouvelles opportunités de coopération. Mais malgré l'existence de perspectives de collaboration dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, les ressources naturelles, les infrastructures et l'agriculture, les échanges économiques entre les deux pays restent à ce stade limités.

Dans une interview accordée début 2025 à Dakartimes, l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Dakar, Dimitri Kourakov, a indiqué que les échanges entre le Sénégal et la Russie étaient estimés à 850 milliards de FCFA (1,3 milliard d'euros) pour cette année, contre environ 700 milliards de FCFA pour l'année 2024 (1,07 milliard d'euros). Les exportations de la Russie vers le Sénégal sont principalement constituées de produits pétroliers, d'engrais et de blé.

Dans le transport urbain, la filiale du géant technologique russe Yandex, Yango est devenue indispensable pour de nombreux déplacements quotidiens à Dakar. L'arrivée de Yango a créé de nombreuses opportunités d'emploi pour les chauffeurs locaux. Il n'empêche : la Russie est un partenaire économique secondaire et ses relations économiques avec le Sénégal restent modestes.

La coopération militaire entre Dakar et Moscou

À ce jour, la coopération militaire entre le Sénégal et la Russie demeure quasiment inexistante comparée à celle que Dakar entretient avec la Turquie, la Chine ou avec ses partenaires traditionnels, notamment les États-Unis ou la France malgré le départ des troupes françaises. Un accord bilatéral relatif à la coopération militaro-technique a été signé le 14 septembre 2007 qui prévoit la fourniture d'armes et de matériel militaire, ainsi que le détachement de spécialistes pour aider à la mise en oeuvre de programmes conjoints dans le domaine de la coopération militaro-technique.

Un pas significatif a été franchi lorsque le gouvernement russe a approuvé un projet d'accord de coopération militaire avec le Sénégal le 3 novembre 2023, conformément à un décret du gouvernement de la Fédération de Russie. Cet accord porte sur la formation militaire et la lutte contre le terrorisme. Force est de constater qu'il existe un intérêt mutuel en ce qui concerne la coopération militaro-technique.

Une coopération éducative et culturelle en pleine expansion

Durant l'époque soviétique, l'URSS offrait des bourses d'étude aux étudiants sénégalais. Plusieurs cadres sénégalais ont été formés dans les universités soviétiques. La chute de l'Union soviétique a mis un coup d'arrêt à la présence culturelle de Moscou au Sénégal.

À partir de 2012, la coopération éducative s'est imposée comme un pilier de la relation sénégalo-russe. Le nombre de bourses d'études offertes par la Russie au Sénégal a alors fortement augmenté. Moins de 20 bourses étaient offertes par an au début des années 2000. Ce chiffre n'a cessé de monter, s'élevant à 130 au titre de l'année académique 2026-2027. En Russie, les jeunes Sénégalais étudient dans des domaines variés tels que l'ingénierie, la médecine, les relations internationales ou encore l'agriculture.

L'éducation et la culture sont au coeur de la politique africaine de la Russie. À l'instar de modèles tels que l'Alliance française, le British Council, les Instituts Confucius ou les Maisons russes dans d'autres pays, la Russie mise pour le moment au Sénégal sur l'implantation d'une médiathèque. À Dakar, la fondation Innopraktika offre une médiathèque à l'Université Cheikh Anta Diop pour faire la promotion de la langue et de la culture russe au Sénégal. L'apprentissage de la langue russe et la formation pour les enseignants du russe avec des méthodes innovantes sont au coeur des actions de la Fondation Russkiy Mir au Sénégal.

Rossotroudnitchestvo soutient ces initiatives en fournissant des manuels et des ressources pédagogiques, facilitant ainsi l'enseignement du russe. Dans le cadre de la coopération éducative, l'Agence fédérale, en collaboration avec l'Université électronique d'État de Saint-Pétersbourg (LETI), a lancé au Sénégal la semaine russe des mathématiques, de la physique et de l'informatique.

S'y ajoute la coopération entre la Bibliothèque d'État russe et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans le domaine culturel, chaque année, une célébration de l'anniversaire du poète russe Alexandre Pouchkine est organisée à Dakar. Dans le cadre de la promotion de la culture russe, une association privée, non gouvernementale et apolitique, CCR Kalinka a été lancée en 2009. Ce Centre culturel russe a pour objectif de familiariser la société sénégalaise avec la culture russe et les « valeurs traditionnelles slaves ». La coopération cinématographique Sénégal-Russie s'impose aussi aujourd'hui comme un pilier du dialogue culturel entre Dakar et Moscou.

L'évolution de l'influence médiatique russe au Sénégal depuis le changement de régime

Les relations tendues entre Dakar et Paris, qui se sont récemment manifestées par la fin de plus de 60 ans de présence militaire française au Sénégal, constituent une aubaine pour la Russie, qui cherche à étendre sa zone d'influence en Afrique de l'Ouest, plus particulièrement au Sahel.

De plus en plus, les médias deviennent des acteurs incontournables de la diplomatie des États. Dans ce contexte, les organes russes d'information, tels que RT et Sputnik, jouent un rôle central dans la diffusion de narratifs souvent critiques à l'égard de l'Occident et séduisants pour une partie des opinions publiques africaines francophones.

L'Afrique de l'Ouest est devenue un terrain stratégique pour Moscou dans sa guerre d'influence contre l'Occident. Depuis l'interdiction de RT et Sputnik dans l'espace européen, la Russie a recentré ses efforts médiatiques sur les pays africains où le rejet du néocolonialisme et la contestation de l'ordre occidental rencontrent un fort écho.

Au Sénégal, cette stratégie trouve un écho favorable avec l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, président de la « rupture », issu d'un parti souverainiste porté par un discours hostile au système néocolonial et à la Françafrique. Même si le régime n'a pas rompu avec les partenaires traditionnels, il affiche une réelle volonté de diversification de ses partenariats, notamment avec les pays arabes du Golfe et les BRICS.

RT dispose désormais d'un correspondant établi à Dakar, ce qui témoigne d'une stratégie de maillage territorial plus affirmée en Afrique de l'Ouest. Cette présence permet une meilleure couverture de l'actualité locale, et implique une meilleure compréhension des dynamiques politiques et sociales sénégalaises, ce qui laisse penser que RT est sur une trajectoire propice à l'accroissement de son influence.

Sputnik et RT veulent s'imposer comme des sources alternatives de narratifs favorables à la Russie en Afrique. Les contenus de RT dénonçant les bases militaires françaises en Afrique, le franc CFA, le néocolonialisme ou la Françafrique sont partagés par une partie de la jeunesse sénégalaise sur les réseaux sociaux pour légitimer son rejet de la présence française. Le discours souverainiste des nouvelles autorités du Sénégal et leur décision d'ordonner le retrait des troupes françaises sont salués par RT sur ses différentes plates-formes.

Il reste que l'influence directe des médias internationaux russes au Sénégal est très modeste en comparaison avec celle d'autres médias internationaux. Néanmoins, toutes les conditions semblent réunies pour une progression significative de la présence médiatique de la Russie au Sénégal.

Poursuivant la ligne déjà établie, les nouvelles autorités sénégalaises maintiennent une posture de neutralité au sujet de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et encouragent les deux camps à parvenir à une issue pacifique. Le récent incident autour du navire Mersin à Dakar, présumé avoir un lien avec Moscou, remet au premier plan la question des conséquences pour le Sénégal du conflit russo-ukrainien.

Ibrahima Dabo, Docteur en science politique (relations internationales, Russie), Université Paris-Panthéon-Assas