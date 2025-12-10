Congo-Kinshasa: De la musique au cinéma , Fally Ipupa à l'affiche du film 'Rumba Royale'

L'aigle de la musique africaine survolera, sans nul doute, le ciel du stade de France Saint Denis, le 2 et 3 mai à Paris. Mais avant de survoler Fally Dicap vient de signer avec fracas sa deuxième apparition dans l'univers du 7ème art à travers sa participation musclée dans un film africain intitulé "Rumba Royale".

Selon les informations à notre possession, la grande La grande première de cette œuvre cinématographique dans les salles est prévue dans quatre pays, à savoir : la France, la Belgique, la République démocratique du Congo ainsi que le République du Congo.

« Ça commence d'abord ce 9 décembre au grand Rex à Paris, puis à Bruxelles en Belgique le 10 décembre. Kinshasa accueillera le film le 12 décembre et le 13 décembre au Congo-Brazzaville. C'est un film qui fera écho et c'est important pour notre Cinéma et pour les opérateurs du secteur que nous sommes. Et en tant qu'acteur de la sous-région jouer dans un tel film, c'est un pas très considérable pour ma carrière », a fait savoir le cinéaste congolais Hénoch Kiyombo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« J'ai joué le rôle d'Albert, un chef d'orchestre, un musicien qui anime chaque soir le club Rumba Royale avec des rythmes innovateurs de la rumba congolaise. Je résume ce rôle comme un apport prépondérant à ce film. Pour ce qui concerne d'autres aspects du film, je vous laisse aller les découvrir au cinéma. Et attendez-vous à vivre les vives sensations du Film Rumba Royale et clôturer l'année sur une bonne note cinématographique », a-t-il ajouté.

En ce qui concerne sa collaboration à travers ce travail cinématographique avec le chanteur Fally Ipupa, en vedette de cette affiche, Hénoc a affirmé avoir passé un moment de rêve et d'amour avec tous ses collègues pendant le tournage.

« C'était un moment de rêve et d'amour commun. On a tissé avec certains de très bonnes relations qui ont même transcendé l'après film. Par contre avec Fally, on est resté sur une collaboration très professionnelle et respectueuse. Chacun était occupé à rendre ses meilleures partitions », a laissé entendre le cinéaste congolais.

Le film "Rumba Royale" est un film congolais réalisé par Yoane Deane Lengol et Hamed Mobasser. Ce thriller historique se déroule à Léopoldville en 1959, à la veille de l'indépendance de la RDC, renseigne le synopsis.

Ce long métrage permet encore aux spectateurs de découvrir un autre talent du chanteur Fally Ipupa congolais dans le cinéma après son intervention dans le film "River Hôtel" du réalisateur congolais Didier Ndenga décédé en 2019.