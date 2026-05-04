Congo-Kinshasa: Musique - Fally Ipupa illumine le stade de France

Deux jours de suite, Fally Ipupa, la star de la musique congolaise, a enchanté les mélomanes réunis dans le plus grand stade de la république française, à Saint-Denis, près de Paris.

De l'avis unanime des participants aux deux concerts inédits au stade de France, le 2 et le 3 mai, la fête a éte belle. Deux productions musicales de suite où la star africaine, originaire de la République démocratique du Congo, Fally Ipupa, a rempli l'arène sportive transformée en salle de spectacle XXL. Plus de 130 000 spectateurs au total, à raison de 65 000 par concert, qui ont assisté à ce rendez-vous de la musique congolaise et africaine, une grande première pour un artiste africain francophone. De quoi susciter la fierté et une certaine émotion de toute la diaspora congolaise qui vit dans l'Hexagone.

L'artiste congolais de 48 ans, révélé au public par Koffi Olomidé, a livré, pendant ces deux jours, une prestation de haute volée, dans une ambiance folle. En associant des invités de marque comme Théodora, Youssou N'dour, Matt Pokora, il a permis en même temps une diversité de genre et de sons pour le grand bonheur de son public.

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Vingt ans après ses débuts, l'artiste congolais a survolé le stade de France tel un aigle en une immense scène afro-urbaine, confirmant un statut d'icône transcontinentale que peu d'artistes africains ont jamais atteint. Fally Ipupa, «L'aigle», le chef des warriors, nom affectueux de ses fans et mélomanes, a montré au monde de la musique ses qualités "d'ambianceur", et d'homme aux sonorités qui vont au-delà du genre congolais. Un genre musical qu'il a inventé et qui mêle rumba, afropop et rap RnB, qui, manifestement, plaît et convainc. Les statistiques sont éloquentes : 4 milliards de streams, 400 000 albums vendus et plus de 6,5 millions d'abonnés sur Instagram.

« Après avoir réussi son concert à la salle Défense Arena en 2024, le chanteur Fally Ipupa a récidivé en mieux au stade de France, hissant très haut la gloire et l'honneur pour la musique de la République démocratique du Congo et du bassin du Congo », a confié Jocelyn Armel Le Bachelor, l'un des nombreux témoins de ces deux mémorables rendez-vous.