Ile Maurice: La prolongation de l'AGOA franchit une première étape à la Chambre

Le projet de loi H.R. 6500 visant à prolonger l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) jusqu'en 2028 a été adopté mercredi par la commission des Voies et Moyens de la Chambre des représentants, par 37 voix contre 3, marquant une avancée importante mais laissant planer l'incertitude sur la suite du parcours législatif.

Le texte, baptisé «AGOA Extension Act», propose une extension dite «propre» du dispositif, qui garantit un accès préférentiel au marché américain pour des milliers de produits africains. Bien que le débat en commission ait été largement dominé par des sujets plus larges- notamment la politique commerciale de l'administration Trump et le manque de supervision récente du Congrès-, les interventions sur l'AGOA ont été unanimement favorables. Plusieurs élus ont insisté sur la nécessité de renforcer l'engagement économique américain en Afrique.

Les démocrates ont tenté d'amender le projet de loi pour y intégrer des mesures d'assistance aux travailleurs américains affectés par le commerce (TAA), des dispositions sur les minéraux critiques et un renforcement de l'autorité du Congrès en matière commerciale. Tous les amendements ont été rejetés par des votes strictement partisans.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Plusieurs membres ont toutefois souligné que la prolongation devait s'accompagner, à terme, de réformes structurelles du programme, sans consensus sur la durée appropriée de l'extension «propre» pendant que ces réformes seraient discutées.

Le texte doit désormais être examiné par l'ensemble de la Chambre. Il ne dispose pas encore d'un projet équivalent au Sénat, rendant les prochaines étapes incertaines. Selon plusieurs observateurs, l'absence de texte miroir pourrait compliquer l'adoption avant la fin de l'année fiscale.

La Maison-Blanche ne s'est pas encore exprimée publiquement sur le calendrier souhaité pour la reconduction de l'AGOA.