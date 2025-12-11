Addis Ababa — L'Éthiopie fait des progrès significatifs en vue d'adhérer à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) d'ici 2026, selon Kassahun Gofe, négociateur en chef et ministre du Commerce et de l'Intégration régionale.

Un forum intitulé « Intégrer l'Éthiopie, transformer le commerce » est actuellement en cours, en présence du vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh, dans le but de sensibiliser les parties prenantes au processus d'adhésion du pays à l'OMC et aux progrès réalisés à ce jour.

L'Éthiopie participe depuis près de deux décennies à des discussions bilatérales et multilatérales visant à s'intégrer pleinement dans l'économie mondiale.

Les développements récents indiquent un regain de dynamisme, le pays alignant ses politiques commerciales, ses réglementations et ses cadres économiques sur les normes internationales.

Le ministre Kassahun a souligné que la candidature de l'Éthiopie à l'OMC a été acceptée et que les négociations ont commencé, six cycles ayant déjà été achevés et plus de 1 050 questions ayant été traitées de manière satisfaisante.

Il a souligné que l'adhésion garantirait un environnement commercial stable, stimulerait la demande pour les produits éthiopiens, attirerait les investissements et renforcerait la capacité économique du pays.

« L'Éthiopie travaille sans relâche pour adhérer à l'OMC d'ici 2026 », a déclaré le ministre, soulignant que la collaboration des parties prenantes serait essentielle à la réussite de ce projet.